Cette montre Tissot T-Race chronographe va vous faire craquer !

La célèbre collection de montres Tissot T-Race Chronographe s'enrichit d'une nouvelle génération de modèles, dont la référence T141.417.11.051.01, version à cadran noir de la T-Race Chronographe à quartz en acier sur bracelet assorti. Découvrez pourquoi cette montre inspirée des sports mécaniques, avec sa lunette rappelant un disque de frein, son allure audacieuse et son boîtier généreux, fait vibrer les passionnés d'horlogerie et d'automobile.

Un look « bracelet intégré » pour un style affirmé

Cette nouvelle génération de Tissot T-Race Chronographe adopte résolument le style « bracelet intégré », estompant la frontière entre boîtier et bracelet pour un rendu plus joaillier qu'instrumental. Un choix parfaitement assumé pour une montre de ce genre. Tissot mise sur une qualité à l'ancienne, avec une pièce de belle taille et de beau poids. Solidement construite, la T-Race respire la robustesse et l'authenticité, avec ses 199 grammes au poignet. Un chiffre obtenu malgré les flancs en résine noire architecturée, qui contribuent à alléger un peu l'ensemble.

Largeur : 45 mm

Longueur : 45 mm (de corne à corne)

Épaisseur : 11,8 mm

Étanchéité : 100 mètres

Un cadran ultra-lisible sous un verre saphir traité antireflet

La lisibilité est au rendez-vous, quelle que soit la couleur de cadran choisie (noir, bleu ou argent). Tissot a opté pour de très grandes aiguilles élégantes et un cadran sobre et fonctionnel. Un choix judicieux, la lunette de type « disque de frein » apportant déjà une belle dose d'originalité. Le cadran n'en reste pas moins généreusement ponctué d'index, entre affichage chronographe, date et échelle tachymétrique sur la rehausse inclinée. La luminescence est plus que correcte. Si seulement davantage de montres « à thème » étaient aussi efficaces en tant que simples gardes-temps…

Un mouvement chronographe à quartz suisse signé ETA

Si Tissot propose des versions T-Race Chronographe à remontage automatique, ce sont les versions à quartz Swiss Made comme celle-ci qui rencontrent le plus grand succès. Un choix cohérent au vu du public ciblé et du positionnement tarifaire idéal pour une ligne comme la T-Race. À l'intérieur bat un calibre ETA G10.212 à quartz, chronographe 1/10e avec fonction split. Dommage que le fond soit un peu tristounet, une occasion manquée d'y graver un motif ou un message plus personnalisé.

En résumé, la Tissot T-Race Chronographe est plus que jamais une valeur sûre en matière de montre sportive lifestyle à porter au quotidien, pour qui nourrit une passion pour la moto et la compétition. Le tout à un tarif toujours aussi compétitif, pour une exécution soignée à ce niveau de prix. Comptez 520 € pour ce modèle référence T141.417.11.051.01. Une montre polarisante de par son design – ce qui plaira ou non selon les goûts de chacun – mais assurément bien construite, confortable, élégante et diablement efficace malgré sa lunette atypique. Seul regret, un bracelet non détachable et l'absence d'un bracelet caoutchouc supplémentaire, pour une plus grande polyvalence au porter.