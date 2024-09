Cette montre Space Invaders va faire un carton en 2024 : découvrez pourquoi !

Le rétro fait son grand retour avec le lancement d’une campagne Kickstarter pour une montre Space Invaders unique en son genre. Cette fusion entre nostalgie du jeu d’arcade classique et technologie portable moderne promet de séduire aussi bien les fans de la première heure que les amateurs de gadgets innovants. Découvrez comment cette montre pourrait bien devenir l’accessoire incontournable de 2024.

Une collaboration inédite entre F84 et TAITO

La société californienne F84 s’est associée à TAITO, les créateurs de Space Invaders, pour donner naissance à la Space Invaders Play Watch. Cette collaboration vise à faire entrer le jeu culte dans l’ère de la technologie portable, offrant une expérience unique aux utilisateurs.

Un succès fulgurant sur Kickstarter

La campagne Kickstarter pour la Space Invaders Play Watch a connu un démarrage explosif. Avec un objectif initial de 20 000 dollars, le projet a rapidement dépassé les attentes, atteignant 34 456 dollars au 27 septembre 2024. Déjà 355 personnes ont soutenu le projet, et il reste encore 28 jours avant la fin de la campagne.

Des fonctionnalités qui allient nostalgie et innovation

La Space Invaders Play Watch se distingue par ses caractéristiques uniques :

Un écran tactile haute qualité de 1,86 pouces

Affichage de l’heure et suivi de la condition physique

Un jeu Space Invaders intégré, spécialement adapté à l’écran de la montre

Utilisation immédiate sans nécessité de téléchargement ou d’appairage

Une batterie longue durée pour une utilisation prolongée

Une montre axée sur le plaisir, la fonctionnalité et le style

Jeff Hardy, co-fondateur de My Play Watch, explique : « Notre vision était de créer un accessoire portable à la fois élégant et fonctionnel, permettant aux fans de Space Invaders d’afficher leur passion tout en profitant d’une expérience de jeu simple et de fonctionnalités modernes essentielles.

La Space Invaders Play Watch ne cherche pas à concurrencer les smartwatches connectées à votre téléphone. Elle se positionne comme un accessoire ludique et stylé, parfait pour ceux qui recherchent un objet audacieux et nostalgique à porter au poignet.

Un pont entre passé et futur

La Space Invaders Play Watch représente bien plus qu’une simple montre. Elle incarne la rencontre entre l’héritage du jeu vidéo et les technologies portables modernes. C’est une opportunité unique pour les fans de longue date de Space Invaders de porter leur passion au poignet, tout en introduisant ce classique du jeu à une nouvelle génération.

Comment se procurer la Space Invaders Play Watch

Pour ceux qui souhaitent faire partie de cette aventure rétro-futuriste, la campagne Kickstarter de la Space Invaders Play Watch est toujours en cours. C’est l’occasion idéale de précommander cette montre unique et de soutenir un projet qui marie avec brio nostalgie et innovation.

Que vous soyez un fan inconditionnel de Space Invaders, un collectionneur de montres originales ou simplement à la recherche d’un accessoire qui sort de l’ordinaire, la Space Invaders Play Watch promet d’être l’objet de conversation par excellence en 2024.