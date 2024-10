Cette montre révolutionnaire d’Armin Strom va changer votre perception du temp

L’horlogerie suisse franchit un nouveau cap avec la dernière création d’Armin Strom. La Dual Time GMT Resonance First Edition repousse les limites de la précision et du design, offrant une expérience horlogère sans précédent. Découvrez comment cette pièce exceptionnelle pourrait redéfinir votre rapport au temps.

Une innovation horlogère qui défie les conventions

La maison Armin Strom ne cesse de surprendre les amateurs d’horlogerie fine. Sa nouvelle création, la Dual Time GMT Resonance First Edition, célèbre le 15e anniversaire de son premier mouvement manufacture entièrement intégré. Cette montre incarne l’essence même de l’innovation horlogère, en réimaginant la complication de résonance, signature de la marque.

La résonance, phénomène fascinant au cœur de cette montre, implique la présence de deux mouvements distincts dans un seul boîtier. Les deux balanciers jumeaux travaillent de concert, s’influençant et se régulant mutuellement dans un état de « résonance ». Dans cette nouvelle Dual Time, ces deux mouvements collaborent pour afficher deux fuseaux horaires visuellement indépendants mais mécaniquement intégrés.

Un design qui allie élégance et technicité

Logée dans un boîtier en or blanc 18 carats de 39 mm de diamètre, la Dual Time GMT Resonance arbore le style caractéristique d’Armin Strom. Son esthétique raffinée, marquée par des facettes minutieusement travaillées et des finitions impeccables, distingue cette pièce de haute horlogerie de ses concurrentes.

Une particularité notable réside dans la présence de deux couronnes indépendantes, légèrement décentrées de chaque côté du boîtier. Ces couronnes permettent de régler chacun des cadrans correspondants, offrant ainsi la possibilité de porter deux affichages horaires entièrement visibles au poignet.

Un cadran qui dévoile les secrets de la haute horlogerie

Le cadran de la Dual Time GMT Resonance est un véritable spectacle mécanique. Son esthétique tridimensionnelle et partiellement squelettée révèle non seulement les deux affichages horaires, mais offre également un aperçu fascinant de la prouesse mécanique à l’œuvre.

Vers le haut du cadran, les deux balanciers visibles opèrent en état de résonance, synchronisés l’un avec l’autre, illustrant le cœur battant et le souffle de la montre. En bas du cadran, deux barillets assortis, finement décorés, renferment la réserve de marche de 42 heures de la montre.

Les deux affichages horaires indépendants présentent des sous-cadrans en grenage bleu ciel avec des rehaut azurés noirs. Des index bâtons appliqués et polis servent de marqueurs d’heures, accompagnés d’aiguilles assorties. Un détail subtil mais remarquable : les disques jour/nuit présents sur chaque affichage, rhodiés pour une touche contrastée et raffinée.

Un mouvement d’exception signé Armin Strom

Le cœur battant de cette montre extraordinaire est le nouveau calibre manufacture ARF22 d’Armin Strom. Ce mouvement à remontage manuel Resonance est le 18e calibre conçu et produit en interne sous la direction de Claude Greisler, co-fondateur et maître horloger d’Armin Strom.

Bien que l’essentiel de l’intrigue visuelle du calibre se trouve côté cadran, un fond transparent en saphir permet d’admirer davantage les incroyables finitions de la marque, ainsi qu’un travail de conception symétrique tout aussi impressionnant.

Une édition limitée pour les vrais connaisseurs

La Dual Time GMT Resonance First Edition d’Armin Strom est limitée à 25 exemplaires, chacun bénéficiant d’une garantie de dix ans. Cette pièce d’exception est proposée au prix de 115 000 CHF, soit environ 107 000 euros.

Cette montre représente bien plus qu’un simple instrument de mesure du temps. Elle incarne l’apogée de l’art horloger suisse, alliant innovation technique, design sophistiqué et savoir-faire artisanal. La Dual Time GMT Resonance d’Armin Strom est destinée aux collectionneurs et aux passionnés d’horlogerie qui recherchent l’excellence et l’originalité.

Une révolution horlogère à porter au poignet

La Dual Time GMT Resonance First Edition d’Armin Strom n’est pas seulement une montre, c’est une véritable prouesse technique. Elle redéfinit les standards de la haute horlogerie en proposant une approche novatrice de l’affichage du temps et de la précision mécanique.

Avec son design audacieux, sa technologie de pointe et sa rareté, cette montre est appelée à devenir une pièce de collection très convoitée. Elle représente une opportunité unique pour les amateurs d’horlogerie de posséder un morceau d’histoire horlogère, une création qui repousse les limites du possible dans l’art de la mesure du temps.

En fin de compte, la Dual Time GMT Resonance d’Armin Strom est bien plus qu’une simple montre. C’est une déclaration, un témoignage de l’ingéniosité humaine et une célébration de l’art horloger dans sa forme la plus pure. Pour ceux qui cherchent à se démarquer et à porter au poignet un véritable chef-d’œuvre mécanique, cette montre représente le summum de l’excellence horlogère suisse.