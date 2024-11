Cette montre française défie Apple Watch avec une autonomie de 30 jours et cache un secret médical que Tim Cook redoute

Depuis 2014, Withings révolutionne le monde des objets connectés pour la santé. Avec la ScanWatch Horizon, le fabricant français s’aventure dans l’univers de l’horlogerie traditionnelle en intégrant des fonctionnalités de suivi de santé avancées dans une montre au design de plongée, inspirée par des classiques comme l’Omega Seamaster.

un design élégant inspiré des montres de plongée

Avec la ScanWatch Horizon, Withings réussit à combiner l’apparence d’une montre de plongée classique et les caractéristiques techniques d’une montre connectée de pointe. Cette montre se distingue immédiatement par son boîtier en acier inoxydable brossé de 43 mm, sa lunette rotative crantée et ses index luminescents, qui lui donnent une allure robuste et élégante, parfaitement adaptée à un usage quotidien ou à des activités en plein air.

Le design de la ScanWatch Horizon s’inspire directement des montres de plongée professionnelles, avec un boîtier étanche jusqu’à 100 mètres, un cadran disponible en deux coloris (bleu et vert) et des bracelets interchangeables. Elle est livrée avec deux bracelets : un en métal pour un look sophistiqué et un autre en fluoroélastomère, idéal pour les séances de sport et les activités aquatiques.

des fonctionnalités santé et bien-être poussées

La ScanWatch Horizon ne se contente pas de donner l’heure. Elle inclut une série de fonctionnalités de suivi de santé qui en font un compagnon indispensable pour les amateurs de bien-être et les sportifs. Grâce à une électrode intégrée, cette montre est capable de réaliser un électrocardiogramme (ECG) en temps réel, permettant de détecter les troubles du rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire.

Outre l’ECG, la montre intègre aussi un capteur de saturation en oxygène dans le sang (SpO2), essentiel pour surveiller les niveaux d’oxygénation et prévenir certains problèmes respiratoires. Pour les sportifs, la ScanWatch Horizon offre un suivi des activités physiques, en plus d’un GPS connecté pour le suivi des parcours de course ou de randonnée.

Withings a également pensé aux besoins de ceux qui souhaitent analyser leur sommeil. Cette montre enregistre en effet les cycles de sommeil, la qualité des respirations et les éventuelles perturbations, pour fournir une analyse détaillée du repos et aider les utilisateurs à améliorer leur routine nocturne.

une autonomie impressionnante pour un usage sans interruption

Contrairement à la majorité des montres connectées sur le marché, la ScanWatch Horizon offre une autonomie exceptionnelle de jusqu’à 30 jours en une seule charge. Cette performance est particulièrement appréciable pour les utilisateurs qui voyagent ou qui pratiquent des activités en extérieur, où l’accès à une prise de courant peut être limité.

L’autonomie prolongée permet de profiter des fonctionnalités avancées de la montre sans la contrainte de devoir la recharger fréquemment. Pour les utilisateurs qui souhaitent utiliser l’ECG, le suivi de la fréquence cardiaque, et le GPS de façon intensive, la montre peut fonctionner jusqu’à une semaine avec toutes ses capacités activées.

une montre polyvalente adaptée à tous les styles

La ScanWatch Horizon s’adapte parfaitement aux différents styles et moments de la journée. Grâce à son look polyvalent, elle peut être portée aussi bien avec une tenue professionnelle qu’avec un look sportif. Son cadran intemporel et ses index luminescents ajoutent une touche élégante, tandis que le bracelet fluoroélastomère est idéal pour les sessions de sport ou les activités de plein air.

Pour répondre aux goûts de chacun, la montre est disponible en deux couleurs de cadran, bleu ou vert, permettant de varier les styles et de l’assortir à différentes tenues. Le bracelet en métal lui confère une allure chic et classique, tandis que le bracelet en fluoroélastomère offre confort et durabilité pour les activités physiques.

pourquoi choisir la scanwatch horizon face aux montres connectées des géants du high-tech ?

Face aux géants de la tech comme Apple et Samsung, Withings tire son épingle du jeu grâce à son approche centrée sur la santé. La ScanWatch Horizon n’est pas simplement une montre connectée ; elle représente une véritable extension de la médecine préventive, conçue pour améliorer la qualité de vie de ses utilisateurs grâce à un suivi santé complet.

Détection de la fibrillation auriculaire et suivi cardiaque en temps réel grâce à un électrocardiogramme intégré.

Analyse approfondie du sommeil, incluant les cycles de sommeil, la qualité de la respiration et la détection de perturbations nocturnes.

Autonomie prolongée allant jusqu’à 30 jours pour un usage continu et sans interruption.

Étanchéité jusqu’à 100 mètres, idéale pour les nageurs et les plongeurs occasionnels.

Design inspiré des montres de plongée, alliant élégance et fonctionnalité avec une touche horlogère traditionnelle.

scanwatch horizon : un pont entre tradition horlogère et innovation santé

En combinant la rigueur de l’horlogerie classique avec les technologies de santé connectée, la ScanWatch Horizon de Withings se positionne comme un produit hybride unique sur le marché. Elle est autant appréciée pour son design inspiré des montres de plongée que pour ses fonctionnalités avancées de suivi de santé, rendant hommage à la tradition horlogère tout en répondant aux besoins de l’époque moderne.

Withings a su marier le savoir-faire horloger avec une vision innovante de la santé connectée, permettant à chacun de garder un œil sur son bien-être tout en arborant une montre élégante et polyvalente. La ScanWatch Horizon, avec son design intemporel et ses fonctionnalités santé, incarne cette double ambition : créer une montre connectée qui ne sacrifie ni l’élégance ni la performance.

Que ce soit pour une utilisation quotidienne ou pour accompagner des activités sportives, la ScanWatch Horizon répond aux attentes des amateurs de technologie comme des passionnés d’horlogerie. Withings continue de se distinguer avec cette montre hybride, positionnée à l’avant-garde de l’innovation en matière de santé connectée.