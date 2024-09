Cette montre écolo au look rétro va devenir le must-have des aventuriers !

Une édition limitée qui allie style vintage et engagement écologique vient de faire son apparition dans l’univers horloger. Découvrez comment cette pièce unique célèbre 80 ans de protection de nos forêts tout en arborant un look irrésistible à votre poignet.

Une montre de terrain qui sort du bois

La marque indépendante Vero Watch Company vient de dévoiler sa dernière création : une montre de terrain en bronze qui rend hommage à un célèbre gardien de nos forêts. Cette pièce collector commémore les 80 ans de Smokey Bear, l’emblématique mascotte de la prévention des feux de forêt aux États-Unis. Loin d’être un simple gadget, cette montre allie fonctionnalité, design soigné et engagement environnemental.

Un design qui ne laisse pas de bois

Le cadran de cette édition anniversaire se décline en deux coloris : vert et bleu. Ces teintes évoquent immédiatement la nature et apportent une touche de fraîcheur par rapport aux versions précédentes. La texture rugueuse du cadran et les chiffres aux polices originales confèrent à l’ensemble un charme rétro indéniable. Les amateurs de vintage apprécieront particulièrement les aiguilles au design inspiré des années 40, avec notamment une aiguille des heures en forme de feuille. Un clin d’œil subtil à l’univers forestier que cette montre célèbre.

Le bronze s’invite à la fête

La grande nouveauté de cette édition 2024 réside dans son boîtier en bronze. Ce matériau noble, qui se patine avec le temps, apporte une chaleur et un caractère uniques à la montre. Avec un diamètre de 38 mm et une épaisseur de 12 mm, elle s’adapte parfaitement à la plupart des poignets. Sa couronne vissée et son verre saphir lui assurent une étanchéité jusqu’à 120 mètres, de quoi affronter sereinement les conditions parfois rudes du plein air.

Un mouvement fiable comme un arbre centenaire

À l’intérieur du boîtier bat un mouvement Seiko NH38. Ce calibre automatique sans date, réputé pour sa robustesse, offre une réserve de marche de 41 heures. Un choix judicieux qui garantit fiabilité et facilité d’entretien, deux qualités essentielles pour une montre de terrain. La marque pousse le bouchon encore plus loin en offrant une garantie exceptionnelle de 10 ans sur cette pièce.

Des bracelets qui ne manquent pas d’écorce

La montre est livrée avec deux options de bracelets. Le premier, en cuir marron, apporte une touche d’élégance rustique. Le second, en toile noire, arbore fièrement l’inscription « Smokey » et s’accorde parfaitement avec l’esprit outdoor de la montre. Les deux bracelets sont équipés de boucles en bronze assorties au boîtier, renforçant ainsi la cohérence esthétique de l’ensemble.

Plus qu’une montre, un engagement

En acquérant cette pièce, vous ne vous offrez pas seulement une montre au design unique. Une partie des bénéfices est en effet reversée pour soutenir les actions de prévention des feux de forêt. C’est l’occasion de porter à son poignet un véritable symbole d’engagement écologique, tout en arborant une pièce au style affirmé.

Une édition limitée à ne pas laisser partir en fumée

Proposée au prix de 465 euros, cette édition limitée risque de s’arracher comme des petits pains. Les amateurs de montres originales, les défenseurs de l’environnement et les nostalgiques du style vintage trouveront dans cette pièce un objet qui coche toutes les cases. Ne tardez pas à vous la procurer si vous souhaitez arborer à votre poignet ce gardien du temps et de nos forêts !