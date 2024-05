Cette montre de plongée ultra-compacte de 1 000 mètres va vous époustoufler !

Nivada Grenchen, marque horlogère suisse récemment ressuscitée, s'impose comme un acteur majeur dans le segment des montres inspirées du vintage autour de 1 000 €. Son modèle Depthmaster Orange allie un charme rétro irrésistible à des performances de pointe, avec une étanchéité impressionnante de 1 000 mètres.

Un boîtier compact et équilibré malgré une étanchéité extrême

Malgré ses capacités de plongée exceptionnelles, la Nivada Grenchen Depthmaster Orange arbore un boîtier en acier inoxydable étonnamment compact et équilibré au poignet. Avec ses 39 mm de largeur et seulement 13 mm d'épaisseur, cette montre au style « baby Panerai » offre une présence vintage robuste tout en restant agréable à porter, même pour les poignets plus fins. Les détails du boîtier sont soignés :

Une surface supérieure inclinée avec un brossage radial précis

Un biseau poli continu sur toute la circonférence

Des flancs de boîtier voluptueusement arrondis et polis

Une valve à hélium positionnée à 9 heures, rappelant les capacités de plongée à saturation de cette montre

Des cornes de bracelet angulaires conférant un look trapu et robuste

Une lunette de plongée fidèle à l'esprit des années 60

La lunette en acier brossé de la Depthmaster Orange, avec ses chiffres gravés et remplis de laque, s'accorde parfaitement au style global de la montre. Son design épuré et arrondi évoque les montres de plongée vintage des années 60. Elle contribue également à réduire visuellement la taille de la montre au poignet.

Un fond de boîtier massif pour une résistance à toute épreuve

Le fond de boîtier solidement construit de la Depthmaster Orange arbore une gravure sobre du logo en forme de bouclier de Nivada Grenchen. Associé à un verre saphir monté à fleur, il permet d'atteindre l'impressionnante étanchéité de 1 000 mètres.

Un cadran fidèle à l'original des années 60

Le cadran de la Depthmaster Orange est quasiment identique à celui de son ancêtre des années 60, avec quelques subtiles différences :

Un affichage sans date, remplaçant le guichet à 3 heures par un index rectangulaire imprimé

La mention « L Swiss Made L » au lieu de « T Swiss Made T », indiquant l'utilisation de Super-LumiNova au lieu du tritium d'origine

La disposition du cadran est simple, graphique et ultra-lisible, avec un mélange de grands chiffres arabes arrondis et d'index rectangulaires pour les heures, entourés d'une échelle des minutes noire classique. Les aiguilles, uniques à ce modèle, s'inspirent du style du milieu du siècle avec :

Une aiguille des heures en forme de lance

Une aiguille des minutes fine et effilée rappelant une épée romaine

Grâce à leurs épais contours noirs brillants, ces aiguilles se détachent de manière spectaculaire sur le cadran. La teinte kaki utilisée pour la luminescence des aiguilles et des index offre un bon compromis entre performance et charme vintage.

Mais la véritable star du spectacle est sans conteste la couleur orange tangerine semi-brillante du cadran. Sa texture et sa tonalité lui confèrent un aspect délicieusement patiné dès la sortie de la boîte. Ce coloris typique des montres de plongée old-school fait de la Depthmaster Orange un compagnon estival audacieux et élégant, aussi à l'aise dans l'océan qu'à la terrasse d'un café branché.

Un mouvement Soprod P024 fiable mais perfectible

Nivada Grenchen équipe la Depthmaster Orange du mouvement automatique Soprod P024. De plus en plus présent sur le marché comme alternative aux calibres ETA et Sellita, le P024 offre des performances globalement comparables en termes de fréquence (28 800 alt/h) et de précision. Cependant, sa réserve de marche de seulement 38 heures apparaît un peu juste selon les standards actuels.

Un bracelet tropic en caoutchouc, l'accord parfait

Si Nivada Grenchen propose la Depthmaster Orange avec un vaste choix de bracelets en cuir et en acier, c'est assurément le bracelet optionnel en caoutchouc tropic noir qui sublime le mieux le caractère vintage de cette montre de plongée. Avec sa texture quadrillée classique, ses genereux percements assurant un bon confort lors des journées chaudes, et sa construction légère et souple, c'est une option durable et agréable à porter qui se marie naturellement à l'esprit années 60 du modèle.

Véritable concentré de personnalité et de performances, la Nivada Grenchen Depthmaster Orange incarne le savoir-faire de la marque en matière de rééditions vintage abordables. Son coloris chaud et accrocheur en fait un sérieux prétendant au titre de « Montre de l'Été 2024 ». Disponible au prix public de 995 € sur le site de la marque, elle constitue une proposition aussi fun qu'attachante, prête à illuminer vos poignets estivaux !