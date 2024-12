Cette montre de luxe ultra-futuriste révolutionne les codes de l’horlogerie suisse en 2024

Le retour triomphal de l’iconique Anatom de Rado marque un tournant dans l’histoire de la manufacture suisse. Entre innovation technologique et design avant-gardiste, cette nouvelle collection réinvente les standards de l’horlogerie moderne avec une audace rare qui ne laisse personne indifférent.

L’héritage d’une pionnière de l’innovation horlogère

La Rado Anatom fait son grand retour sur le devant de la scène, quarante ans après sa première apparition. Lancée initialement en 1983 dans la collection DiaStar, cette montre révolutionnaire avait marqué les esprits par son design d’avant-garde. La manufacture suisse, reconnue pour ses innovations en matière de matériaux, avait notamment introduit la céramique haute technologie (oxyde de zirconium) dès 1986, bien avant que cette matière ne devienne un standard de l’industrie horlogère haut de gamme.

Un design futuriste qui défie le temps

La nouvelle Anatom Automatic conserve les lignes anguleuses caractéristiques de la maison tout en les modernisant. Son boîtier carré de 32,5 mm d’épaisseur et sa hauteur de 11,3 mm s’adaptent parfaitement à l’anatomie du poignet – une prouesse ergonomique qui justifie pleinement son nom. La montre se distingue particulièrement par son bracelet intégré, disponible en céramique haute technologie noire ou en céramique plasma aux reflets métalliques gris.

Une révolution technique sous le capot

Au cœur de l’Anatom Automatic bat un calibre exclusif : le R766. Ce mouvement automatique, développé par ETA spécifiquement pour Rado, représente une évolution majeure du légendaire ETA 2892-A2. Sa fréquence inhabituelle de 3,5 Hz lui confère une réserve de marche impressionnante de 72 heures. Cette caractéristique technique unique dans l’industrie horlogère place la montre dans une catégorie à part.

Des finitions exceptionnelles pour une montre d’exception

La collection propose huit déclinaisons, allant du modèle sportif sur bracelet caoutchouc aux versions plus raffinées serties de diamants. Les variantes Jubilé incarnent le summum du luxe avec leurs diamants disposés sur le cadran et les inserts métalliques du bracelet. Le verre saphir bombé, fruit d’une technique de taille brevetée par Rado dans les années 80, sublime l’ensemble tout en garantissant une lisibilité optimale.

Une gamme de prix positionnée sur le segment du luxe accessible

Sur le marché français, la Rado Anatom Automatic s’affiche à partir de 4 200 euros pour la version acier sur bracelet en céramique noire. Les modèles bicolores avec touches dorées ou or rose sont proposés aux alentours de 4 250 euros. La référence sertie de trois diamants sur le cadran est disponible à 4 350 euros, tandis que la somptueuse version Jubilé avec ses multiples diamants culmine à 8 500 euros.

Une montre qui redéfinit les codes du luxe contemporain

La nouvelle Anatom Automatic incarne parfaitement la philosophie d’innovation de Rado. Son design avant-gardiste, ses matériaux haute technologie et son mouvement exclusif en font une pièce unique dans le paysage horloger actuel. Cette montre s’adresse aux amateurs d’horlogerie en quête d’une pièce distinctive, alliant technicité et modernité. La manufacture suisse prouve une fois de plus sa capacité à repousser les limites du possible en horlogerie.