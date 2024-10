Cette montre de luxe à 25 500 € va faire trembler l’industrie horlogère

Une collaboration inédite vient de secouer le monde de la haute horlogerie. Deux géants de l’industrie s’unissent pour créer une pièce d’exception qui allie tradition et modernité. Découvrez en avant-première la montre qui va faire sensation auprès des collectionneurs les plus exigeants.

Une alliance inattendue pour une création hors du commun

Dans un monde où les collaborations sont devenues monnaie courante, Massena LAB se démarque par son approche unique. Cette entreprise visionnaire « conçoit, dessine et développe des pièces horlogères uniques en édition limitée avec des horlogers indépendants du monde entier ». Sa dernière collaboration avec H. Moser & Cie. promet de marquer les esprits. Ensemble, ils ont donné naissance à l’Endeavour Chronograph Compax, une montre en édition limitée qui repousse les limites de l’horlogerie contemporaine.

Un voyage dans le temps horloger

L’Endeavour Chronograph Compax puise son inspiration dans les chronographes historiques Moser des années 1940. Son design « secteur » caractéristique du milieu du siècle saute immédiatement aux yeux. La montre arbore fièrement une disposition « compax » classique avec deux compteurs :

À 3 heures : la petite seconde

À 9 heures : le chronographe 45 minutes

Ces éléments sont encadrés par de multiples échelles, dont une échelle tachymétrique en périphérie et des graduations de chronographe vers le centre. Le logo vintage de Moser apporte une touche nostalgique bienvenue.

Un cadran qui défie les conventions

Fidèle à l’ADN de Moser, la couleur du cadran joue un rôle crucial dans la personnalité de la montre. Le choix s’est porté sur le fameux « Funky Blue », un bleu électrique qui ne laisse personne indifférent. Le cadran fumé est exécuté à la perfection, créant un dégradé subtil et envoûtant.

Les chiffres et graduations en Super-LumiNova imprimés apportent une touche de contraste. Leur teinte légèrement verdâtre, qui pourrait paraître maladive au premier abord, finit par créer une harmonie inattendue avec le bleu du cadran. Le résultat ? Un cadran certes chargé, mais qui reste lisible grâce à l’espace négatif au centre, apportant une respiration bienvenue à l’ensemble.

Un défi relevé avec brio

William Massena, fondateur de Massena LAB, explique la genèse de ce projet audacieux : « En s’inspirant des chronographes Moser des années 1940, ce qui m’a le plus intrigué dans cette collaboration était la tension entre l’esthétique vintage maximaliste du passé et le minimalisme radical au cœur de H. Moser & Cie. aujourd’hui. Marier ces deux philosophies était un défi, mais l’Endeavour Chronograph Compax qui en résulte est une montre qui relie le passé et le présent, tout en regardant résolument vers l’avenir. »

Un boîtier qui allie confort et élégance

Le cadran est logé dans un boîtier en acier inoxydable de 41 mm de diamètre et 13,3 mm d’épaisseur. Bien que ces dimensions soient supérieures à celles des montres Moser Endeavour à trois aiguilles, la montre conserve une présence discrète au poignet. Elle s’adapte parfaitement à des poignets de 16,8 cm et pourrait même convenir à des poignets de 15,2 cm pour les amateurs de montres plus imposantes.

Les poussoirs du chronographe, peu proéminents, encadrent élégamment la couronne cannelée ornée d’un « M ». Leur actionnement est ferme et précis, sans aucune sensation de « mollesse ».

Un mouvement qui allie tradition et innovation

Le fond transparent en cristal de saphir offre une vue imprenable sur le cœur battant de l’Endeavour Chronograph Compax. H. Moser & Cie. a opté pour son mouvement automatique maison HMC 220, associé à un module chronographe Dubois Dépraz. Ce calibre sophistiqué bat à 21 600 alternances par heure et offre une généreuse réserve de marche de trois jours grâce à son système de remontage bidirectionnel à cliquet.

Fidèle à la tradition de la maison, le mouvement est décoré de « Moser Stripes », une interprétation unique des classiques Côtes de Genève alternant larges et fines rayures. Un régal pour les yeux des connaisseurs.

Un bracelet qui sublime l’ensemble

L’Endeavour Chronograph Compax est montée sur un bracelet en cuir de koudou marron, rehaussé de coutures blanches. La boucle ardillon en acier, gravée du logo H. Moser & Cie., vient parfaire l’ensemble. D’un confort exceptionnel, ce bracelet renforce l’esprit vintage de la montre tout en lui apportant une touche de modernité.

Une déclaration intemporelle

Edouard Meylan, PDG de H. Moser & Cie., résume parfaitement l’essence de cette création exceptionnelle : « L’Endeavour Chronograph Compax est bien plus qu’une simple montre. C’est une déclaration intemporelle, un pont entre le passé et le présent, et une merveilleuse illustration de la capacité des deux marques à repousser toujours plus loin les limites de l’innovation, tout en célébrant l’héritage horloger de H. Moser & Cie. Elle ne se contente pas de raconter une histoire ; elle vous emmène en voyage, immergeant son porteur dans un monde où le temps rencontre la découverte et l’innovation. »

Une exclusivité pour collectionneurs avertis

L’Endeavour Chronograph Compax H. Moser & Cie. x Massena LAB est limitée à 100 exemplaires, au prix de 25 500 €. Cette pièce d’exception sera disponible exclusivement sur les plateformes de commerce électronique de H. Moser & Cie. et de Massena LAB, ainsi que dans la boutique H. Moser & Cie.

Avec cette collaboration audacieuse, H. Moser & Cie. et Massena LAB prouvent une fois de plus leur capacité à repousser les limites de l’horlogerie contemporaine. L’Endeavour Chronograph Compax s’annonce déjà comme une pièce incontournable pour les collectionneurs les plus exigeants, alliant subtilement héritage horloger et innovation technique. Une montre qui marquera sans aucun doute l’histoire de la haute horlogerie.