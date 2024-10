Cette montre de luxe à 145 000 € va révolutionner l’horlogerie en 2024

in

L’univers de la haute horlogerie s’apprête à vivre un séisme sans précédent. Une nouvelle création exceptionnelle vient de voir le jour, alliant tradition séculaire et innovation de pointe. Découvrez en exclusivité tous les secrets de ce chef-d’œuvre qui pourrait bien redéfinir les standards du luxe horloger pour les décennies à venir.

Un retour aux sources fulgurant

2024 marque le grand retour de la Toric, première création emblématique de la maison Parmigiani Fleurier lors de sa fondation dans les années 90. Après avoir repensé avec brio la Tonda PF, la marque horlogère de prestige s’attaque désormais à sa collection phare. Cette renaissance se matérialise à travers deux modèles d’exception : la Toric Petite Seconde, d’une élégance minimaliste, et la Toric Chronograph Rattrapante, véritable tour de force technique en édition limitée.

Un design qui repousse les limites de la perfection

La Toric Chronograph Rattrapante se distingue par son cadran finement grené à la main, arborant le nouveau logo ovale PF. Son boîtier en or rose 18 carats abrite un mouvement en or, dont les finitions atteignent des sommets de raffinement jamais égalés. Produite en seulement 30 exemplaires pour son lancement en septembre 2024, cette pièce d’exception promet de faire sensation auprès des collectionneurs les plus exigeants.

Une esthétique révolutionnaire qui bouscule les codes

Le cadran en ombre naturelle (un brun terreux captivant) s’harmonise parfaitement avec les tons chauds du boîtier en or rose. Le bracelet en cuir Nubuck beige clair vient parachever cette symphonie chromatique. La Toric conserve certains éléments emblématiques, comme sa lunette cannelée inspirée des colonnes doriques, tout en embrassant une esthétique entièrement repensée. Cette évolution audacieuse l’inscrit dans la lignée de la Tonda PF, célébrant une élégance épurée et une silhouette affinée avec maestria.

Un confort de port révolutionnaire

Le boîtier redessiné intègre désormais des barrettes courbes, comblant l’espace entre le bracelet en cuir et le boîtier. Cette innovation, loin d’être anodine, promet de transformer radicalement l’expérience au poignet. Avec ses dimensions généreuses de 42,5 mm de diamètre et 14,4 mm d’épaisseur, la Toric Chronograph Rattrapante s’adapte pourtant à une large gamme de poignets grâce à ses cornes raccourcies et son bracelet en cuir à la chute prononcée.

Un cadran qui défie les lois de l’optique

Le cadran en or rose bénéficie d’une technique de grené ancestrale, adoptée par le fondateur Michel Parmigiani. Ce procédé artisanal consiste à brosser puis polir le cadran à la main pour obtenir une texture mate d’une régularité parfaite. Le résultat est saisissant : le cadran révèle une profondeur insoupçonnée et réfléchit la lumière de manière fascinante sous tous les angles. Cette texture sublime s’accorde à merveille avec la nouvelle identité épurée de la Toric.

Un exploit technique qui repousse les limites du possible

Parmigiani Fleurier réalise un véritable tour de force en intégrant des compteurs sans surcharger le cadran. Les registres du chronographe, légèrement en retrait, arborent une typographie et des aiguilles miniatures d’une finesse extrême. Cette prouesse technique se retrouve également sur le pourtour du cadran, où de minuscules index épousent la forme bombée du verre « chevé.

Un mouvement d’exception qui redéfinit l’excellence horlogère

Le cœur battant de cette merveille n’est autre que le calibre PF361-SLIM, premier mouvement chronographe intégré de la marque, réalisé en or rose 18 carats. Contrairement à la Toric Petite Seconde, dont le mouvement est presque entièrement masqué par trois grands ponts décorés Côtes de Fleurier, le chronographe dévoile ses entrailles à travers des ponts squelettés. La finition satin or rose offre une douceur qui se marie à la perfection avec le cadran brossé poudreux.

Une complication rare qui séduit les connaisseurs

Le calibre PF361-SLIM, déjà présent dans la Chronor Anniversaire de 2016 et la Tonda PF Split-Seconds Chronograph actuelle, offre une réserve de marche impressionnante de 65 heures. Sa particularité ? Un double roue à colonnes pour la fonction rattrapante. Bien que ce mouvement ne soit pas une nouveauté absolue pour Parmigiani Fleurier, le contraste entre les ponts ajourés ornementaux et le cadran épuré est tout simplement saisissant.

Un investissement d’avenir pour les passionnés d’exception

La Parmigiani Fleurier Toric Chronograph Rattrapante (référence PFH951-2010001-300181-EN) est proposée au prix de 135 000 €. Un tarif certes conséquent, mais tout à fait justifié pour un rattrapante intégré de ce calibre, qui plus est en or rose. Limitée à 30 exemplaires seulement, cette pièce d’exception s’annonce déjà comme un futur classique de la haute horlogerie contemporaine.

Avec sa palette de couleurs terreuses et sereines, la nouvelle Toric Chronograph Rattrapante en or rose incarne à la perfection l’approche avant-gardiste de la collection, sans pour autant perdre son pouvoir de séduction intemporel. Une création audacieuse qui ne manquera pas de faire vibrer le cœur des amateurs de belle horlogerie les plus exigeants.