Cette montre de légende des années 80 : Retour sur un voyage rétro-futuriste avec cette montre d’exception !

La montre Rado Anatom se présente comme une fusion spectaculaire entre passé et futur, marquant l'anniversaire des 40 ans du modèle original de 1983. Explorez les caractéristiques uniques de cette pièce qui défie les conventions traditionnelles de l'horlogerie.

Un design hors du commun

La Rado Anatom n'est pas seulement une montre, elle est une déclaration de style. Oubliez les montres classiques et imaginez plutôt un bracelet manchette élégant qui entoure le poignet avec une fluidité inégalée. Les modèles comparables, comme le Gorilla Fastback ou le Richard Mille RM 35-03, bien que plus volumineux, tentent de suivre cette esthétique intégrée. La Rado Anatom se distingue par son minimalisme, respectant l'époque de sa première création.

Dimensions raisonnables : 32,5 mm de largeur, 44 mm en hauteur (lug-to-lug), avec une apparence portant plutôt à 46 mm due à sa conception enveloppante.

Une épaisseur de 11,4 mm qui assure un confort inégalé, même sous les manchettes des chemises les plus ajustées.

Une construction en trois parties avec une bande en acier brossé, un boîtier principal en céramique noire haute technologie et un verre saphir courbé métallisé pour une finition impeccable.

Une couronne innovante et une étanchéité efficace

La couronne, fabriquée en céramique noire mate, est discrètement intégrée, préservant les lignes épurées de la montre tout en offrant une résistance à l'eau de 50 mètres. Cela la rend parfaitement adaptée à la vie quotidienne, sans sacrifier son élégance.

Un bracelet et un fermoir révolutionnaires

Le bracelet en caoutchouc de la Rado Anatom est doté de découpes imitant des maillons, offrant à la fois confort et esthétique unique. Le fermoir déployant est conçu sans micro-ajustement mais s'étend pour faciliter le passage de la montre sur la main, un détail appréciable pour ceux qui ont des mains plus larges.

Choix de couleurs et attention aux détails

Disponible en quatre versions, dont une édition limitée à 40 exemplaires avec index en diamants baguette, la Rado Anatom offre un choix de cadrans dégradés en bleu, vert et cognac. Ces teintes captivantes sont renforcées par un traitement horizontal qui s'assombrit vers les bords, accentuant la forme rectangulaire du cadran.

Les aiguilles et les indices plaqués rhodium sont équipés de Super-LumiNova, bien que leur luminosité puisse être améliorée.

Le guichet de la date, toujours un défi avec les cadrans dégradés, est judicieusement intégré avec une couleur noire correspondant à la périphérie.

Un mouvement modernisé avec un affichage transparent

Le fond de boîtier présente un conteneur en acier inoxydable noirci PVD avec un anneau en acier et un cristal de saphir, dévoilant le mouvement automatique Rado Calibre R766. Basé sur le ETA 2892, ce calibre offre quelques améliorations notables :

Une réserve de marche étendue de 72 heures contre les 42 heures habituelles.

Un spiral Nivacrhon anti-magnétique, augmentant la fiabilité et la précision.

La montre Rado Anatom n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, c'est une œuvre d'art portable qui marie technologie avancée et design innovant. Avec un prix de départ de 3200 euros, ce modèle représente un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui cherchent à investir dans une montre qui combine esthétique et fonctionnalité. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de la marque.