Cette montre chronographe de luxe à 360 000 € va faire rêver les fans de supercars

L’univers de la haute horlogerie s’enflamme avec l’annonce d’une création exceptionnelle. Une montre chronographe de luxe inspirée par une supercar révolutionnaire promet de redéfinir les standards de l’horlogerie haut de gamme, alliant performance technique et design avant-gardiste.

Une collaboration horlogère d’exception

Une prestigieuse maison horlogère suisse, reconnue pour ses créations avant-gardistes, vient de dévoiler sa quatrième collaboration avec un célèbre constructeur britannique de supercars. Cette montre chronographe de luxe s’inspire directement de la toute nouvelle supercar Mclaren W1, un bolide qui repousse les limites de la performance automobile.

Baptisée RM 65-01 Automatic Split-Seconds Chronograph, cette montre incarne parfaitement la philosophie de la marque horlogère : des créations orientées performance, utilisant des matériaux high-tech et intégrant des fonctionnalités avancées rarement vues sur des montres traditionnelles.

Un design inspiré par l’automobile de pointe

La RM 65-01 arbore un boîtier tonneau signature de la marque, mais avec une silhouette revisitée pour évoquer la vue de dessus de la supercar W1. Mesurant 43,84 mm de diamètre pour 16,19 mm d’épaisseur, le boîtier est fabriqué en Carbone TPT et titane, des matériaux ultra-légers et résistants.

Une innovation majeure réside dans la conception de la lunette en deux parties : une section inférieure en titane grade 5 et une partie supérieure en Carbone TPT d’une finesse exceptionnelle de 0,5 mm. Des verres saphir sur les deux faces de la montre offrent une vue imprenable sur le mouvement interne.

Une mécanique horlogère de pointe

Le cœur battant de cette montre chronographe de luxe est un mouvement automatique à 51 rubis, battant à une fréquence élevée de 36 000 alternances par heure (5 Hz). Cette haute fréquence permet une mesure du temps au 1/10e de seconde, une précision rare même dans l’univers de la haute horlogerie.

Le mouvement intègre plusieurs innovations techniques :

Une fonction rattrapante (split-seconds) pour le chronographe

Des platines et des ponts en titane grade 5

Un rotor à géométrie variable avec masse en platine

Un balancier à inertie variable avec quatre masselottes réglables

Des fonctionnalités innovantes

La RM 65-01 ne se contente pas d’être un simple chronographe. Elle intègre des fonctionnalités uniques qui la démarquent dans l’univers des montres de luxe :

Un sélecteur de fonctions sur la couronne, comparable à une mini-transmission

Un système de remontage rapide activé par un simple bouton-poussoir

Un indicateur de fonction sur le cadran

Un affichage de la date vertical à 11 heures

Une esthétique inspirée de l’univers automobile

Le cadran squeletté de la RM 65-01 s’inspire directement du design des jantes de la supercar W1. Il arbore quatre aiguilles centrales et trois compteurs disposés à 3, 6 et 9 heures. Une échelle tachymétrique orne le rehaut, rappelant l’univers de la course automobile.

Des touches de bleu pâle, de jaune et du fameux orange « papaye » – signature du constructeur automobile – ponctuent le cadran et les aiguilles, créant un lien visuel fort avec l’univers des supercars.

Une édition limitée très exclusive

La RM 65-01 Automatic Split-Seconds Chronograph sera produite en série limitée de 500 exemplaires. Avec un prix de vente d’environ 360 000 euros, elle se positionne comme une pièce d’exception dans l’univers déjà très exclusif des montres chronographe de luxe.

Bien que plus accessible que la supercar W1 dont elle s’inspire (vendue à plus de 1,9 million d’euros), cette montre restera l’apanage des collectionneurs les plus fortunés et des passionnés d’horlogerie de très haut niveau.

Un mariage parfait entre horlogerie et automobile

Cette collaboration entre un horloger de prestige et un constructeur de supercars illustre parfaitement la synergie qui peut exister entre ces deux mondes. Les deux industries partagent une quête commune de l’excellence technique, de l’innovation et de la performance.

La RM 65-01 n’est pas qu’une simple montre chronographe de luxe. Elle incarne l’esprit d’une supercar au poignet, offrant à son propriétaire un concentré de haute technologie et de savoir-faire artisanal.

Un avenir prometteur pour l’horlogerie d’avant-garde

Le lancement de la RM 65-01 Automatic Split-Seconds Chronograph soulève des questions passionnantes sur l’avenir de la haute horlogerie. Cette création repousse-t-elle les limites de ce qu’il est possible de réaliser dans le domaine des montres mécaniques ?

Une chose est certaine : cette montre chronographe de luxe s’inscrit dans la lignée des garde-temps qui marquent l’histoire de l’horlogerie. Elle incarne la quête perpétuelle d’innovation et de performance qui anime les grands maîtres horlogers, tout en offrant aux collectionneurs les plus exigeants une pièce d’exception alliant technique, esthétique et exclusivité.

Alors que le monde se tourne de plus en plus vers le numérique, la RM 65-01 affirme avec force la pertinence et la beauté intemporelle de l’horlogerie mécanique de très haut niveau. Elle prouve qu’il existe encore une place pour des créations horlogères d’exception, capables d’émerveiller et d’inspirer les passionnés du monde entier.