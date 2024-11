Avec un prix accessible et une esthétique captivante, la Tudor Black Bay 58 GMT s’est imposée comme « Montre de l’année » 2024 lors de la cérémonie française de référence en horlogerie. Elle a su conquérir le cœur des spécialistes et du public, se démarquant face à des modèles atteignant parfois des centaines de milliers d’euros.

Un prix prestigieux pour une montre accessible

Le prix de la « Montre de l’année », créé en 2022 en France et rapidement devenu un événement horloger incontournable, a récompensé cette année la Tudor Black Bay 58 GMT. Organisée à l’Automobile Club de France, à Paris, cette cérémonie est l’œuvre de Frank Declerck, un grand nom de l’horlogerie française. Ce dernier, également créateur du site MyWatch et de la chaîne YouTube Frank Sans C, a rassemblé les meilleurs experts de la profession pour une sélection exigeante parmi les plus beaux modèles de l’année 2024.

Le palmarès repose sur un processus de sélection en deux étapes. Les journalistes horlogers, de GQ notamment, effectuent un premier tri parmi les montres sorties cette année, puis le public est invité à voter. En 2024, ce sont plus de 120 000 votants qui ont participé, exprimant leurs préférences sur des modèles de tous les prix, des montres à moins de 500 euros jusqu’aux pièces dépassant les 350 000 euros.

Twelve catégories et une montre de l’année : une reconnaissance méritée

La cérémonie de la Montre de l’année répartit ses récompenses selon douze catégories distinctes, permettant de célébrer des modèles variés, adaptés à différents budgets. Les dix premières catégories s’organisent par tranches de prix :

moins de 500 euros

501 à 1000 euros

1001 à 2000 euros

2001 à 5000 euros

5001 à 10 000 euros

10 001 à 25 000 euros

25 001 à 50 000 euros

50 001 à 100 000 euros

100 001 à 350 000 euros

plus de 350 000 euros

En plus de ces catégories par tranches de prix, la cérémonie distingue une montre connectée et une montre féminine de l’année, afin de couvrir tous les segments de l’horlogerie moderne. Le modèle gagnant de chaque catégorie est ensuite soumis à un dernier tour de votes pour désigner « LA » montre de l’année, soit la montre ayant réuni le plus grand nombre de voix. En 2024, c’est la Tudor Black Bay 58 GMT, dans la catégorie des montres à moins de 5000 euros, qui a su capter l’attention des passionnés d’horlogerie.

Tudor Black Bay 58 GMT : une icône de style et de fonctionnalité

Pourquoi la Tudor Black Bay 58 GMT a-t-elle remporté autant de suffrages ? Ce modèle, proposé à un prix accessible de 4420 euros, présente un design qui évoque à la fois la robustesse et l’élégance. Inspirée des montres de plongée emblématiques, elle est équipée d’une lunette bicolore rouge et bleue rappelant les styles vintage, mais modernisée pour répondre aux exigences d’aujourd’hui.

Le boîtier de 39 mm de diamètre en acier inoxydable lui confère une allure sophistiquée et une présence affirmée au poignet sans être imposante. Avec son calibre MT5402 à remontage automatique, la Black Bay 58 GMT offre une précision chronométrique exceptionnelle, validée par la certification COSC. Dotée d’une étanchéité à 200 mètres, elle répond parfaitement aux besoins des amateurs de plongée et de sports nautiques.

La lunette GMT permet d’afficher un second fuseau horaire, une fonctionnalité très appréciée par les voyageurs et les hommes d’affaires. Cette polyvalence, associée à un style intemporel, fait de la Tudor Black Bay 58 GMT une montre adaptée aux occasions formelles comme aux escapades d’aventure, une montre de caractère capable d’accompagner son propriétaire dans toutes ses activités.

Un succès populaire face aux grandes maisons de luxe

Ce qui distingue particulièrement la Tudor Black Bay 58 GMT est son succès auprès du public, dans une compétition où des modèles de maisons prestigieuses étaient également en lice. Alors que certaines montres en compétition atteignaient des prix de plus de 350 000 euros, le modèle de Tudor s’est imposé par son excellent rapport qualité-prix et son esthétique intemporelle.

Ce n’est pas la première fois qu’un modèle abordable crée l’engouement. En 2023, la Tissot PRX Powermatic 80 35mm avait également remporté ce prix, prouvant que l’amour des montres va bien au-delà du luxe ostentatoire. Le choix de la Black Bay 58 GMT souligne le goût des amateurs pour les pièces à la fois accessibles et raffinées, alliant fonctionnalité et esthétique sans compromis.

Tudor : une marque en pleine renaissance

La victoire de la Black Bay 58 GMT confirme la position de Tudor en tant que marque horlogère de premier plan, offrant des montres de qualité à un prix raisonnable. Filiale de Rolex, Tudor a su se démarquer ces dernières années avec des modèles qui empruntent certains codes esthétiques de sa maison-mère, mais avec une identité propre, marquée par l’authenticité et la robustesse.

Avec des montres comme la Black Bay 58 GMT, Tudor continue de séduire les connaisseurs en quête de montres au style intemporel et aux finitions soignées. La marque privilégie une horlogerie de qualité accessible, ce qui lui permet de rassembler une communauté fidèle et de plus en plus nombreuse d’amateurs et de collectionneurs.

Une montre incontournable pour les amateurs d’horlogerie

La Tudor Black Bay 58 GMT, avec son prix de 4420 euros, prouve qu’une montre de qualité ne doit pas nécessairement coûter une fortune pour séduire les passionnés d’horlogerie. Élue montre de l’année 2024 par des milliers de votants, elle incarne parfaitement le désir de retrouver des montres à la fois élégantes, fonctionnelles et abordables.

Cette reconnaissance confirme le succès d’un modèle qui, avec son design inspiré et sa mécanique de précision, réussit à séduire aussi bien les amateurs de montres vintage que ceux à la recherche de performances modernes. Pour tous ceux qui recherchent une montre au style intemporel et à la qualité horlogère irréprochable, la Tudor Black Bay 58 GMT s’impose comme un choix de référence.

Avec cette victoire, Tudor réaffirme son rôle de leader dans l’horlogerie de luxe accessible et démontre que l’élégance et l’innovation peuvent parfaitement s’allier pour offrir une expérience horlogère inoubliable, sans pour autant atteindre des prix extravagants.