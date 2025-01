Ces montres contemporaines qui me font rêver (et pourquoi je vais craquer)

Bonne année à tous ! Que 2025 vous apporte joie et prospérité. Avez-vous déjà réfléchi à vos résolutions horlogères pour l’année à venir ? Réorganisation de votre collection, nouvelles acquisitions, ou simplement profiter de vos garde-temps actuels ? Personnellement, je pense que mon année sera un mélange de ces trois options. Cependant, peut-être devrais-je envisager une planification à plus long terme, car cela demandera du courage, de la détermination et… un budget conséquent !

Hormis une montre vintage Infra (fabriquée par Levrette) relativement bon marché et peu connue, je n’ai acheté aucune montre l’année dernière. Cela reflète parfaitement mes résolutions du Nouvel An 2024. En effet, l’année a été calme en raison de l’achat de notre nouvelle maison et des travaux de rénovation. J’avais laissé la porte entrouverte à la nouvelle VPC Type 37HW de Thomas, mais finalement, je n’ai pas craqué. Je me doutais qu’elle n’aurait que très peu de temps de porté à mon poignet à côté de mes autres montres. Cela m’amène à la plus grande prise de conscience de l’année dernière : je suis un passionné d’horlogerie, pas un collectionneur. Laissez-moi vous expliquer et vous dire comment cela influence les choix que je ferai à l’avenir.

Cinq ans dans le monde de l’horlogerie

Je dois admettre que je fais partie de ces passionnés d’horlogerie qui sont devenus complètement fous lorsque la pandémie mondiale a frappé. Je venais d’acheter l’Oris Art Blakey comme première montre de luxe en janvier 2020. Quelques mois plus tard, nous étions tous confinés, et j’ai continué à lire les forums, les blogs et les magazines que je lisais déjà avant d’acheter cette Oris. Je voulais que ce soit ma seule et unique montre, mais cela a rapidement changé. Après avoir participé à de nombreux rassemblements, événements horlogers et commencé à travailler chez Fratello, j’ai maintenant investi une somme considérable dans ce hobby. C’est très bien, mais entre-temps, la vie a repris son cours normal, et je ne voudrais pas investir beaucoup plus que ce que j’ai déjà dans ma boîte à montres actuelle.

Une sélection de mes montres

J’apprécie chacune de mes montres, mais je remarque que certaines passent beaucoup plus de temps à mon poignet que d’autres. En fin de compte, j’achète une montre pour la porter, pas pour qu’elle prenne la poussière dans ma boîte. Bien sûr, j’aime toujours voir les montres que je ne porte pas souvent. C’est pour ça que je les ai achetées au départ. Mais je pense aussi que c’est dommage qu’elles ne soient pas portées comme elles le méritent, et dans certains cas, elles ont aussi une valeur importante. De plus, il existe des montres que j’aimerais beaucoup ajouter à ma collection et dont je pense qu’elles auront le temps de porté qu’elles méritent. Parlons donc de mes résolutions horlogères pour 2025, après cinq ans passés à apprécier ce hobby.

Résolutions horlogères pour 2025 : ajouter des montres au design plus contemporain

Le principal constat est que la plupart de mes montres sont des pièces assez classiques. L’Omega Speedmaster, la Cartier Santos, la Breguet Classique 5907, la Jaeger-LeCoultre Reverso Duoface et la Rolex Explorer réf. 114270 sont toutes des montres extraordinaires. Pourtant, elles ont toutes un design qui existe depuis des décennies. Oui, elles sont très différentes les unes des autres, mais elles font aussi partie des suspects habituels en matière d’horlogerie. Ce n’est pas un problème en soi, mais je pense que je suis prêt à ajouter des designs plus contemporains à ma collection.

Pensez à des montres comme la SpaceOne Jumping Hour ou la Ressence Type 9 récemment présentée. Elles ont un style complètement différent des montres que je possède, que j’apprécie aussi beaucoup. Cependant, si je veux ajouter ces montres, je pense que je dois d’abord faire un peu de place dans ma boîte à montres et remplir mon portefeuille. Cela signifie que je dois faire des sacrifices, ce qui ne sera certainement pas facile.

Dire « au revoir » sera difficile

J’ai passé en revue le contenu actuel de ma boîte à montres (vous voyez, je ne veux pas parler de « collection ») et j’ai mis trois montres sur la liste des nominées à qui je pourrais dire « au revoir ». La première est ma montre de plongée Seiko SPB317. J’adore son boîtier en forme de C et son profil fin, mais ce n’est tout simplement pas le style de montre que je choisis souvent de porter. C’est pourquoi je pense qu’il serait préférable de laisser quelqu’un d’autre en profiter à ma place. Une réserve cependant : elle ne vaut pas grand-chose, mais je suppose que chaque petite somme compte.

La deuxième montre sur la liste des nominées est l’Autodromo Intereuropa. J’adore sa lunette étagée, la profondeur du cadran due à l’incrustation et la référence au design des voitures de course classiques. Cependant, lorsque la Breguet Classique a fait son entrée dans ma boîte à montres, l’Autodromo n’a eu aucune chance face à elle. Je porte l’Intereuropa de façon sporadique, ce que je trouve vraiment dommage. Elle vaut probablement un peu plus que la Seiko, et ensemble, elles pourraient m’aider à acheter la SpaceOne Jumping Hour, qui coûte 2 057 € (TVA française incluse).

La troisième montre dont j’envisage de me séparer est ma Jaeger-LeCoultre Reverso Classic Medium Duoface. Je sais, ce sera difficile de la laisser partir. Même si j’aime beaucoup porter cette montre sur son joli bracelet bicolore Casa Fagliano, quelque chose me fait douter de la garder. Le fait qu’elle ait aussi une valeur assez élevée n’aide certainement pas. Je n’arrête pas de penser à ce que je pourrais acheter à la place si je la vendais. Depuis l’arrivée de la Ressence Type 9, je pense connaître la réponse. Et vu la valeur de la Reverso, elle peut m’aider à obtenir une bonne partie du prix de la Type 9, qui est de 13 900 €.

Peut-être pas tout cela cette année

Ce sont de grandes décisions à prendre. Il serait peut-être préférable d’en faire des plans à long terme, mais au moins, vous savez maintenant ce qui se passe dans ma tête. Je ne suis certainement pas lassé de mes classiques bien-aimés, mais j’aimerais ajouter des montres plus contemporaines à ma collection. Les montres de ma boîte n’ont pas besoin de former une collection cohérente. Elles doivent simplement être des montres que j’apprécie vraiment et auxquelles je peux donner le temps de porté qu’elles méritent. C’est pourquoi je ne me considère pas comme un collectionneur. Je n’achète pas des montres pour les regarder comme des points de référence ; je les achète parce qu’elles me font sourire quand je les regarde à mon poignet. Je ne vois pas l’intérêt de posséder une montre que je ne porte pas (suffisamment).

Et vous ? Avez-vous des résolutions horlogères pour 2025 ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.