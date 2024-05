Certina DS-7 Chrono Padel Edition par Marta Ortega : une montre célébrant le padel et ses champions

La montre Certina DS-7 Chrono Padel Edition, conçue en collaboration avec Marta Ortega, illustre parfaitement l'essor du padel, un sport en pleine expansion, et rend hommage à l'une de ses joueuses les plus emblématiques.

Un sport en vogue et une championne d'exception

Peu connu jusqu'à récemment dans certains cercles, le padel gagne rapidement en popularité. Ce sport, originaire du Mexique et présentant des similitudes avec le tennis mais joué avec des parois comme partie intégrante du jeu, se distingue par l'utilisation de raquettes pleines perforées de trous. Marta Ortega, ancienne numéro un mondiale et ambassadrice de la marque Certina depuis 2023, a participé à la conception de cette édition spéciale qui célèbre à la fois son parcours et ce sport captivant.

Design et caractéristiques techniques

La Certina DS-7 Chrono Padel Edition se présente dans un boîtier de 41 x 12.15 mm, revêtu de PVD noir, et est accompagnée d'un bracelet en textile noir. Cette montre se distingue par son cadran en fibre de carbone, un matériau également utilisé sur le visage de la raquette de padel d'Ortega. Les accents verts sur le cadran et les coutures du bracelet rappellent la couleur des courts de padel, et une petite balle de padel est subtilement intégrée à 6 heures, flanquée des mots « Édition Spéciale ». La signature de Marta Ortega est gravée au dos du boîtier vissé.

Fonctionnalités et résistance

En plus de son esthétique sportive, la DS-7 Chrono offre une gamme complète de fonctionnalités horlogères. Équipée d'un verre saphir et d'une résistance à l'eau de 100 mètres, elle rivalise avec des montres comme la G-Shock en termes de durabilité. Le mouvement ETA PreciDrive G10.212, un quartz thermocompensé, anime cette montre, offrant une chronographie précise, une échelle tachymétrique sur la lunette externe, et une excellente visibilité dans l'obscurité grâce au Super-LumiNova.

Disponibilité et accessibilité

La nouvelle édition DS-7 Chrono Padel est disponible à l'achat pour 685 euros, ce qui représente un surcoût de 20 euros par rapport aux modèles similaires en noir. Cette version spéciale, bien que dédiée aux fans de padel, arbore des couleurs et un design suffisamment subtils pour attirer un public plus large.

Pour en savoir plus

Les intéressés pourront trouver davantage d'informations sur cette édition spéciale en visitant le site officiel de Certina. Ce modèle promet d'attirer les amateurs de montres sportives désirant un chronographe à la fois fonctionnel et élégamment conçu.

Ce garde-temps n'est pas seulement un instrument de mesure du temps, mais aussi un symbole de la rencontre entre haute horlogerie et passion sportive, incarné par Marta Ortega et le dynamique monde du padel. Un hommage à ceux qui repoussent les limites, sur le court comme dans la vie.