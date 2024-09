Certina DS-7 Chrono Auto : La montre qui va faire vibrer les amateurs de padel en 2024 !

L’univers horloger suisse s’apprête à vivre une véritable révolution avec l’arrivée de la toute nouvelle Certina DS-7 Chrono Auto. Cette montre d’exception allie habilement l’héritage suisse à l’esprit dynamique du padel, un sport en pleine ascension. Plongez dans les détails fascinants de ce garde-temps qui promet de redéfinir les codes de l’horlogerie sportive.

Un Héritage Suisse au Service de l’Innovation

La maison Certina, fondée en 1888, s’est forgé une réputation inébranlable dans la conception de montres robustes et durables. La DS-7 Chrono Auto s’inscrit parfaitement dans cette lignée d’excellence. Cette nouvelle création incarne l’engagement de la marque envers la précision et la performance, tout en rendant hommage à un sport émergent : le padel.

Le padel, discipline mêlant tennis et squash, connaît une popularité grandissante en Europe et en Amérique latine. Son rythme effréné et sa nature stratégique en font le partenaire idéal pour une montre alliant élégance et fonctionnalité. La décision de Certina de s’associer à ce sport depuis 2021 témoigne de sa volonté de rester à la pointe des tendances.

Un Design Audacieux qui Captive le Regard

La DS-7 Chrono Auto arbore un boîtier en acier inoxydable de 42 mm, mariant surfaces brossées et polies pour un rendu sophistiqué. Sa résistance à l’eau jusqu’à 10 bars (100 mètres) en fait une compagne fiable pour toutes les aventures. La couronne protégée et les poussoirs champignon classiques renforcent son esthétique sportive.

Le cadran, véritable pièce maîtresse, présente une structure grillagée en relief, évoquant subtilement les filets des courts de padel. Disponible en trois variations de couleurs – bleu foncé, vert et noir – il offre une lisibilité optimale grâce à son revêtement Super-LumiNova sur les aiguilles et les index. La version bleu foncé se distingue par sa trotteuse rouge, ajoutant une touche de dynamisme.

Une Prouesse Technique au Cœur de la Montre

Au cœur de la DS-7 Chrono Auto bat le mouvement automatique ETA A05.231. Cette merveille d’ingénierie suisse est équipée d’un spiral en silicium, garantissant une résistance accrue aux champs magnétiques, aux variations de température et aux chocs. Avec une réserve de marche impressionnante de 68 heures, ce mouvement place la montre parmi les meilleures de sa catégorie.

Le fond transparent en saphir offre une vue imprenable sur les rouages complexes du mouvement, bien que le cadran reste indéniablement la star du spectacle.

Un Bracelet Alliant Style et Praticité

Le bracelet en acier de la DS-7 Chrono Auto n’est pas en reste. Doté d’un système de changement rapide, il permet une personnalisation aisée sans outils. Son design intégré, bien que familier, est exécuté avec finesse, s’inscrivant dans la tendance actuelle des bracelets sport intégrés très prisés des amateurs d’horlogerie.

Une Montre qui Transcende les Attentes

La Certina DS-7 Chrono Auto incarne l’engagement de la marque envers la précision, l’esprit sportif et le style. Qu’on soit athlète, passionné d’horlogerie ou simplement amateur de haute performance, cette montre offre un équilibre parfait entre durabilité robuste et design contemporain.

Disponible dans le monde entier à partir d’octobre 2024, la DS-7 Chrono Auto sera proposée à partir de 1685 € pour les versions cadran bleu et vert, tandis que la version cadran noir sera affichée à 1695 €. Ces tarifs la positionnent de manière compétitive sur le segment des chronographes automatiques de luxe.

Une Révolution Horlogère à Porter au Poignet

La Certina DS-7 Chrono Auto représente bien plus qu’une simple montre. Elle incarne l’évolution de l’horlogerie suisse, fusionnant tradition et modernité avec brio. Son design inspiré du padel, son mouvement de pointe et sa construction robuste en font un choix incontournable pour ceux qui cherchent à allier style et performance au quotidien.

Avec cette création, Certina réaffirme sa position de pionnier dans l’univers des montres sport-chic. La DS-7 Chrono Auto n’est pas seulement un instrument de mesure du temps, elle est le reflet d’un mode de vie dynamique et passionné, prête à accompagner son propriétaire dans toutes ses aventures, sur et en dehors des courts de padel.