Célébration d’un demi-siècle de précision et d’élégance : le Credor 50th Anniversary Eichi II

Découvrez l'édition limitée du Credor Eichi II, marquant les 50 ans de la marque avec un mélange sublime de tradition et d'innovation artisanale.

L'histoire et l'évolution de Credor

Fondée en 1974, la marque Credor s'est distinguée par sa maîtrise de l'horlogerie de luxe. Pour célébrer son cinquantième anniversaire, Credor a lancé une édition spéciale de son modèle Eichi II, originellement introduit en 2008 et perfectionné en 2014. Ce nouveau modèle illustre un minimalisme raffiné, symbolisant l'essence même de Credor.

Design et matériaux de l'édition anniversaire

Le Credor 50th Anniversary Eichi II se présente dans un boîtier en or jaune 18 carats, une première pour la série Eichi. Avec un diamètre de 39 mm et une épaisseur de 10.3 mm, le boîtier allie élégance et discrétion. Le véritable clou du spectacle est cependant son cadran en porcelaine bleue profonde, nommé ruri, rappelant la couleur du lapis-lazuli. Ce cadran est le fruit d'un travail méticuleux incluant plusieurs couches de glaçure, conférant à la montre des reflets variés et une profondeur exceptionnelle.

Technique de la Ruri-Kinsai, utilisée pour la première fois sur un cadran Eichi II, où de l'or est appliqué sur des détails peints à la main.

Caractéristiques techniques et mouvement

Au cœur de cette montre se trouve le calibre à remontage manuel Spring Drive Caliber 7R14, connu pour sa précision extrême avec une marge d'erreur de seulement ±15 secondes par mois. Ce mouvement est équipé d'un système de retour de couple améliorant la réserve de marche jusqu'à environ 60 heures. Le mécanisme est visible à travers le fond du boîtier, dévoilant des ponts finement finis et des vis bleuies à la main, symbolisant la fleur de campanule, emblème de la ville de Shiojiri.

Exclusivité et disponibilité

L'édition limitée du Credor 50th Anniversary Eichi II est restreinte à seulement 30 exemplaires, avec un prix fixé à 48 000 euros. Ces montres seront disponibles à partir de juin 2024, représentant une opportunité rare pour les collectionneurs et les amateurs d'horlogerie fine.

La combinaison du savoir-faire artisanal minutieux et de l'innovation technologique fait de la Credor 50th Anniversary Eichi II une pièce mémorable, non seulement en tant qu'objet de collection mais aussi comme témoignage du patrimoine et de l'expertise de Credor en horlogerie de luxe.