Ce que tout le monde dans l’univers des montres se trompe sur la « précision » et « l’exactitude »

Les marques horlogères, les journalistes, les amateurs, les vendeurs et les commissaires-priseurs utilisent souvent ces termes horlogers importants de manière incorrecte.

La confusion courante

Il ne devrait pas s’agir d’un essai d’opinion mais d’une simple leçon sur les définitions correctes et l’utilisation précise des termes « précision » et « exactitude » en référence aux montres. Malheureusement, une mauvaise utilisation s’est répandue dans la culture horlogère au point de devenir la norme acceptée.

Cette confusion persiste même parmi les techniciens horlogers. Lorsque j’aborde ces termes avec eux, ils considèrent mes préoccupations comme celles d’un maniaque des mots. Un horloger m’a même dit : « Tu réalises que cela n’a pas d’importance, n’est-ce pas ? » J’ai répondu : « Eh bien, je pense que c’est important. » Il a rétorqué en riant : « Oui, toi tu le penses. »

Précision vs exactitude : une distinction cruciale

Comprendre les définitions et l’utilisation correcte des termes « précision » et « exactitude » est essentiel pour les amateurs d’horlogerie. Nous, passionnés, sommes par nature des geeks cherchant à comprendre les arts horlogers dans les moindres détails. Parler comme des experts ne peut que renforcer notre passion et notre compréhension.

Dans son histoire culturelle des horloges et des montres en Amérique, Marking Modern Times, la professeure d’histoire Alexis McCrossen souligne l’importance de cette distinction. Elle écrit : « Il est important pour notre compréhension du temps horloger au XIXe siècle de distinguer précision et exactitude. Une horloge précise mesure et enregistre le passage du temps de manière cohérente. Une horloge réglée à la mauvaise heure peut toujours être précise si elle mesure chaque seconde, minute et heure correctement. Une horloge exacte, cependant, est réglée à l’heure correcte. »

Une horloge précise mesure le temps de manière cohérente.

Une horloge exacte est réglée à l’heure correcte.

Par exemple, un pistolet de précision délivre toujours la même propulsion et la même visée, tandis qu’un tireur précis atteint systématiquement sa cible. Appeler le pistolet précis semble absurde, tout comme appeler le tireur précis est incorrect. Le pistolet est précis (ou non), et le tireur est exact (ou non).

La précision en horlogerie

Cette distinction est cruciale en science. Un instrument de mesure précis produira des mesures fiables avec peu ou pas de déviation d’un test à l’autre. Un thermomètre, par exemple, qui donne des mesures incohérentes serait inutile. Une mesure exacte, en revanche, implique un thermomètre précis correspondant à une référence de température externe. En science, comme dans la vie, les instruments précis et les mesures exactes sont prisés, mais ils ne sont pas la même chose.

Dans le domaine des montres, cette confusion est courante. Nous entendons souvent dire qu’une montre est « très précise » alors qu’elle fonctionne de manière cohérente. Cependant, pour rendre cette montre totalement inexacte, il suffit de la régler incorrectement. Ce que nous voulons des montres, ce n’est pas l’exactitude (qui dépend de nous), mais la précision. Si la précision est excellente, la montre sera plus souvent exacte.

Les programmes de certification et la précision

Les programmes de certification comme le Superlative Chronometer de Rolex, le Master Chronometer basé sur METAS d’OMEGA, et le Foundation of Qualité Fleurier de Chopard et Parmigiani promettent une « chronomètre de précision ». C’est la bonne utilisation du terme « précision ». Mais ensuite, nous appelons notre montre une « pièce de précision ».

Une montre arrêtée est exacte deux fois par jour, mais infiniment imprécise.

La précision d’une montre dépend de sa capacité à rester alignée avec une référence de temps externe.

Une montre précise reste exacte plus longtemps après avoir été correctement réglée.

L’importance de la précision linguistique

Une fois que vous comprenez ces termes, vous pouvez trouver que vos interlocuteurs horlogers semblent un peu absurdes. Quand quelqu’un dit, « Hey, cette nouvelle montre est super précise, » je ne peux m’empêcher de rire intérieurement, pensant sarcastiquement, « Wow, tu sais régler ta montre, bravo ! »

Il existe une manière correcte d’utiliser le terme précision pour une montre. Une fois que vous avez réglé une montre à une heure de référence, elle est précise dans la mesure où sa précision lui permet de rester alignée avec cette norme. Chaque montre mécanique dérive notablement, et lorsqu’elle le fait, elle devient inexacte. Donc, quand les gens disent, « précise à +2 / -2 secondes par jour, » ils ne sont pas entièrement incorrects, à condition que la montre ait été correctement réglée. La subtilité ici est déroutante, j’en conviens. C’est probablement dans cette zone grise que la tendance à mélanger les termes est née. Cependant, si vous décrivez la performance cohérente (ou incohérente) d’une montre, c’est-à-dire si vous vous vantez ou vous plaignez de la capacité de votre montre à garder le temps, vous décrivez sa précision.