Casio G-Shock MR-G MRGB2100B-1A : Le G-Shock le Moins G-Shock Jamais Vu, et Pourtant l’Un des Plus Fascinants !

Qu’est-ce qui fait exactement qu’un G-Shock ressemble à un G-Shock ? En dehors d’un fil conducteur d’immense durabilité et de fonctionnalité, la série G-Shock s’est développée pour englober une gamme presque infinie de tailles, de couleurs, de styles et de prix sur plus de quatre décennies, ce qui peut rendre difficile la localisation du cœur de la ligne de montres préférée des fans de Casio.

À bien des égards, l' »esprit G-Shock » relève plus du ressenti que d’un sens inné des critères. Cela étant dit, il est juste de dire que le dernier ajout à la sous-famille MR-G ultra-premium de G-Shock est l’une des montres les moins G-Shock que la série ait vues ces dernières années – c’est aussi l’une des plus fascinantes. Avec une approche raffinée, épurée et centrée sur l’artisanat, plus en phase avec ses rivaux japonais de luxe qu’avec une grande partie de sa propre collection, la nouvelle Casio G-Shock MR-G MRGB2100B-1A remanie une grande partie de la formule traditionnelle des G-Shock mais offre un spectacle unique et impressionnant.

Un boîtier complexe alliant technologie et artisanat

La philosophie « Un-G-Shock » de la Casio G-Shock MR-G MRGB2100B-1A commence par son boîtier de 44,6 mm de large et 13,6 mm d’épaisseur. La silhouette de base est tirée de la ligne moderne et classique « CasiOak » de la série 2100 de la marque, avec une forme intégrée lisse dominée par une large lunette octogonale et des nervures ressemblant à des équipements de construction flanquant les cornes à capuchon intégrées.

Plutôt que le boîtier extérieur monobloc en résine utilisé par son inspiration d’entrée de gamme, la MRGB2100B-1A utilise 27 composants individuels pour le boîtier extérieur à lui seul. Cette construction multicouche ultra-complexe permet à Casio de tirer le meilleur parti de ses techniques de finition haut de gamme, chaque facette de chaque surface (même les côtés étroits et en retrait des petites pièces) étant surmontée d’un brossage ultra-net ou d’un polissage Sallaz semblable à un miroir.

Les effets de cette construction et de cette finition complexes et minutieuses ne sont pas immédiatement évidents au poignet, mais plus on passe de temps avec cette montre, plus la complexité pure des processus commence à transparaître. C’est bien loin de la formule habituelle de robustesse et de simplicité des G-Shock, mais Casio fait de grands efforts pour s’assurer que la MRGB2100B-1A ne perde rien de la durabilité légendaire de la ligne.

Les principaux composants du boîtier extérieur sont fabriqués en alliage propriétaire COBARION revêtu de DLC noir, dont Casio affirme qu’il a une dureté de surface quatre fois supérieure à celle du titane standard, ainsi qu’une réflectivité comparable à celle du platine. L’utilisation de matériaux propriétaires se poursuit jusqu’au boîtier intérieur, au fond et aux poussoirs, où la marque utilise l’alliage de titane Ti64 pour sa durabilité et son apparence. Comme le reste de la ligne G-Shock, cette montre offre une résistance à l’eau de 200 mètres, ce qui la rend apte à la plongée.

Un cadran minimaliste mettant en valeur l’artisanat traditionnel

C’est avec le cadran que Casio montre vraiment à quel point la G-Shock MR-G MRGB2100B-1A est différente du cahier des charges habituel des G-Shock. Les mots-clés ici sont l’artisanat traditionnel et la retenue, deux éléments qui se retrouvent rarement même dans les sphères élevées de la collection MR-G.

Si l’affichage entièrement analogique n’est pas particulièrement remarquable sur un G-Shock haut de gamme de nos jours, le sous-cadran multifonction solitaire à 8 heures met la MRGB2100B-1A en perspective. Pas de chronographe, de minuterie de compte à rebours, d’alarme, de fuseau horaire mondial, d’altimètre, de boussole ou de toute autre myriade de complications que nous sommes venus à attendre de G-Shock au fil des ans ici – il s’agit d’un simple agencement jour-date (en conjonction avec le guichet de date à 3 heures) avec un ensemble supplémentaire de positions pour indiquer l’heure d’été ou l’heure standard.

Cette absence de la panoplie habituelle de fonctions et de sous-cadrans des G-Shock donne à la surface du cadran principal, aux aiguilles et aux index la place de briller, et Casio rend ces éléments avec le genre de style japonais traditionnel plus couramment utilisé par certains de ses plus grands rivaux. La texture de grille facettée unique et inclinée utilisée pour le cadran principal noir profond vise à faire écho aux motifs et techniques utilisés dans le kigumi, un style traditionnel japonais de fabrication de boîtes en bois qui remonte à plus d’un millier d’années.

Pour compléter la structure en treillis dynamique de la surface du cadran, Casio finit les aiguilles squelettes en forme d’épée dans un mélange facetté de brossage linéaire et de polissage brillant. Chacun des index appliqués biseautés, y compris le large index en deux parties à 12 heures, reçoit le même traitement. Le résultat final est un design de cadran brillant et surélevé qui change visuellement de façon spectaculaire selon les angles, avec différentes couches du cadran, des aiguilles et des index qui captent la lumière à différents stades.

Il y a un autre avantage au cadran de style treillis : les nombreuses ouvertures donnent au panneau de charge solaire situé en dessous de nombreuses possibilités de recueillir la lumière.

Un mouvement quartz exclusif et novateur

Le mouvement quartz maison Module 5718 à l’intérieur de la Casio G-Shock MR-G MRGB2100B-1A est une autre divergence par rapport au reste de la collection G-Shock. Il s’agit d’un tout nouveau mouvement, partagé avec aucun autre modèle, et comme mentionné précédemment, il est beaucoup moins chargé en complications que la plupart de ses compagnons d’écurie.

Cela étant dit, les fonctionnalités présentes font partie des offres les plus haut de gamme de Casio, notamment un calendrier perpétuel précis jusqu’en 2099, ainsi qu’une connectivité Bluetooth, un réglage de l’heure par radio et un paramétrage via l’application Casio Watches. Grâce à sa correction de l’heure par radio, le Module 5718 est fonctionnellement parfaitement précis tant qu’il a accès à un signal de correction, mais en cas de perte de cette connexion, le mouvement est encore évalué pour un respectable +15/-15 secondes par mois avec une réserve de marche de 18 mois sur une charge solaire complète.

Un bracelet innovant alliant technicité et confort

Pour le bracelet de la G-Shock MR-G MRGB2100B-1A, Casio poursuit la finition complexe et la construction en couches du boîtier, mais introduit un nouveau matériau qui lui est propre. Le design du bracelet à maillon unique alvéolé peut être familier aux fans de la marque, mais regardez de plus près et cette version se distingue par sa propre complexité.

Par exemple, chacune des surfaces en retrait dans les alvéoles est en fait sa propre couche de matériau séparée, finie dans un gris anthracite brossé radialement pour se démarquer subtilement du DLC noir poli qui l’entoure. Plutôt que l’alliage COBARION utilisé pour le boîtier, Casio utilise ici l’alliage de titane DAT55G, avec une dureté de surface prétendument triple de celle du titane standard et une excellente maniabilité. C’est un bracelet léger, flexible et d’un confort louable au poignet, et Casio inclut un mécanisme de verrouillage sur le fermoir déployant à deux boutons pour assurer la sécurité pendant le genre d’action intensive pour laquelle la ligne G-Shock a été conçue à l’origine.

Une montre unique défiant les codes des G-Shock

Il y a beaucoup de choses dans la nouvelle Casio G-Shock MR-G MRGB2100B-1A qui semblent aller à l’encontre des canons des G-Shock – elle est construite et finie de manière ornée, les complications sont réduites au minimum et elle est loin d’être abordable. Cependant, ces mêmes particularités contribuent à faire du premier MR-G de la série 2100 l’un des G-Shocks les plus uniques et les plus intéressants de ces dernières années, ainsi qu’un outsider sportif et fascinant dans le segment croissant du luxe japonais à quartz.

La Casio G-Shock MR-G MRGB2100B-1A est disponible dès maintenant chez certains revendeurs agréés, au G-Shock SoHo Store et sur la plateforme de commerce électronique de la marque. Le prix de vente conseillé de cette montre s’élève à 4 800 USD à l’heure où nous écrivons ces lignes.

En somme, la Casio G-Shock MR-G MRGB2100B-1A est une montre unique et fascinante, qui repousse les codes de la collection G-Shock tout en conservant sa légendaire robustesse et sa fonctionnalité. Un modèle qui séduira à coup sûr les amateurs de montres à la recherche d’un garde-temps hors norme, alliant haute technologie et artisanat traditionnel japonais.