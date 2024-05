Casio G-Shock GMWB5000D-2 : L’Évolution Ultime en Acier Connecté !

L'une des plus grandes forces de la famille Casio G-Shock, outre sa robustesse légendaire, est l'étendue impressionnante de cette sous-marque. Dans la seule silhouette octogonale « 5000/5600 », on trouve des modèles allant d'une centaine de dollars à des pièces haut de gamme concurrençant directement les grandes maisons horlogères suisses.

Avec cette grande variété de fonctionnalités, de matériaux et de niveaux de finition, il y a forcément une G-Shock pour tous les goûts. La ligne G-Shock Full Metal est un parfait exemple de ce savant équilibre, combinant les technologies les plus avancées de la marque dans un boîtier en acier séduisant, le tout pour environ 500 $. La nouvelle Casio G-Shock GMWB5000D-2 illustre parfaitement ce point d'équilibre, avec un coloris dynamique, une impressionnante palette de complications et la silhouette la plus emblématique de G-Shock.

Un boîtier en acier massif et imposant

Comme son nom l'indique, la Casio G-Shock « Full Metal » GMWB5000D-2 arbore un boîtier entièrement en acier inoxydable. Sur le papier, il s'agit d'une transposition assez directe de la forme octogonale « 5000/5600 » de la résine à l'acier, mais ce changement de matériau offre une expérience totalement différente au poignet. Tout d'abord, la GMWB5000D-2 est étonnamment lourde. Avec ses 167 grammes, cette variante métallique pèse près de quatre fois le poids d'une G-Shock classique en résine, et cette masse supplémentaire se fait clairement sentir au quotidien.

Alors qu'une G-Shock « 5000/5600 » en résine est si légère qu'elle semble disparaître au poignet, cet exemplaire en acier offre une présence et un poids similaires à ceux d'une montre de sport mécanique traditionnelle avec bracelet. Les dimensions du boîtier sont également légèrement modifiées, tant dans la réalité que dans la perception. Bien que le diamètre de 43,2 mm et l'épaisseur de 13 mm soient quasi-identiques à ceux des G-Shock en résine, les cornes caractéristiques de la GMWB5000D-2 sont un peu plus longues, portant la longueur de corne à corne à 49,3 mm, soit 2,5 mm de plus que les modèles classiques.

Une finition miroir éclatante

Enfin, il faut considérer la finition elle-même. Presque toutes les surfaces de ce boîtier robuste et géométrique sont polies miroir, à l'exception d'un brossage linéaire prononcé sur les flancs et le dessus de la lunette. Sans le pouvoir amincissant du noir et avec une finition bien plus voyante que la résine mate, cette interprétation en acier du boîtier se démarque nettement au poignet. Cela ne veut pas dire que la G-Shock GMWB5000D-2 est surdimensionnée ou peu maniable. Au contraire, cette présence plus affirmée et massive donne à la variante « Full Metal » un aspect bien plus premium que ses homologues en résine, avec une personnalité plus vibrante. Cela dit, il s'agit toujours d'une G-Shock, et la montre ne perd rien de sa légendaire robustesse en passant à l'acier. En plus d'un niveau élevé de résistance aux chocs, la GMWB5000D-2 offre également une solide étanchéité de 200 mètres.

Un cadran LCD « négatif » agressif

Casio opte pour un cadran LCD « négatif » plus sombre et agressif pour la G-Shock GMWB5000D-2. L'aspect global est familier aux fans de la marque, avec un cadran numérique rectangulaire entouré d'une lunette interne en motif de briques (qui fait également office de panneau de charge pour le système Tough Solar de Casio). Mais comme pour le boîtier, ces éléments familiers prennent une nouvelle dimension avec une exécution plus tranchante et raffinée que sur une G-Shock classique en résine.

Ce qui attire d'abord l'œil, c'est naturellement la vive lunette interne en PVD bleu cobalt. Bien qu'elle comporte la traditionnelle suite de fonctions imprimées sur sa surface, l'éclat de couleur qu'elle apporte en lumière directe accentue encore la présence visuelle plus audacieuse de ce modèle au poignet. De plus, le cadran LCD lui-même est plus net et plus spectaculaire avec sa disposition blanc sur noir, et reste lisible même sous des angles obliques où les variantes LCD « positives » plus courantes deviennent totalement illisibles. Cependant, cette présentation plus sombre a ses inconvénients, car la lisibilité de la GMWB5000D-2 en faible luminosité souffre même lorsque le rétro-éclairage LED est activé.

Un mouvement solaire multifonction

Casio équipe la G-Shock GMWB5000D-2 de son mouvement solaire multifonction maison Module 3539. Comme tant d'autres calibres modernes de G-Shock, le Module 3539 offre une impressionnante palette de complications, allant du réglage atomique de l'heure par radio Multi-Band 6 et de la connectivité Bluetooth avec les appareils mobiles à diverses fonctions plus traditionnelles. On y trouve notamment un chronographe avec temps intermédiaires au 1/100e de seconde, un fuseaux horaires, cinq alarmes quotidiennes programmables, un compte à rebours de 24 heures et un calendrier perpétuel.

À condition que le réglage atomique de l'heure par radio fonctionne correctement, le Module 3539 est, à toutes fins utiles, parfaitement précis, mais même sans cette complication active, le mouvement offre encore une précision respectable de +15/-15 secondes par mois, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 22 mois.

Un bracelet en acier unique

C'est peut-être par son bracelet en acier inoxydable que la Casio G-Shock GMWB5000D-2 se démarque le plus de ses petites sœurs en résine d'entrée de gamme. Casio prolonge le motif effilé et alvéolé des cornes à capuchon tout autour du poignet, en accentuant la forme avec des alvéoles et des chanfreins polis contrastant avec de larges surfaces verticalement brossées. L'effet global est audacieux et dynamique, avec un jeu unique de reflets et une sensation au poignet résolument musclée.

Au cours des plus de 40 ans d'existence de la ligne Casio G-Shock, cette série de montres de sport à quartz robustes s'est étendue pour remplir presque toutes les niches et tous les segments de marché concevables. Avec une liste d'options aussi vaste, il peut être difficile pour les passionnés de trouver le bon équilibre entre fonctionnalités et rapport qualité-prix. Mais avec la nouvelle Casio G-Shock GMWB5000D-2, la marque semble avoir trouvé un point d'inflexion impressionnant, en offrant certaines de ses fonctionnalités les plus recherchées dans une variante plus audacieuse et plus haut de gamme de son design de boîtier original, le tout à un prix très attractif. La Casio G-Shock GMWB5000D-2 est disponible dès maintenant chez les revendeurs agréés. Le prix de vente conseillé de cette montre est de 550 $ à l'heure où nous écrivons ces lignes.