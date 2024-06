Casio G-Shock GMAP2100SG Sunset Glow : la montre Casioak version mini et colorée pour l’été

Surnommée « Casioak » par les collectionneurs en raison de son boîtier octogonal inspiré des montres Royal Oak, la série Casio G-Shock 2100 est un véritable carton depuis son lancement en 2019. Au fil des années, la collection s’est étoffée avec d’innombrables déclinaisons, dont des versions réduites comme les nouvelles G-Shock GMAP2100SG Sunset Glow. Ces trois modèles hauts en couleur s’inspirent des couchers de soleil estivaux et s’adressent à ceux qui rêvent d’une Casioak mini.

La Casioak passe en mode compact

Basée sur la série G-Shock GMAP2100, la collection Sunset Glow adopte des dimensions nettement plus compactes que les Casioak classiques. Là où un modèle standard mesure 45,4 mm de diamètre pour 11,8 mm d’épaisseur et 48,5 mm de largeur hors-tout, une GMAP2100SG fait 40,2 mm de diamètre, 11,2 mm d’épaisseur et 46 mm de largeur.

Diamètre : 40,2 mm (-11% vs Casioak standard)

Épaisseur : 11,2 mm (-5%)

Largeur hors-tout : 46 mm (-5%)

Poids : 41 g (-20%)

Au poignet, la différence est flagrante. Malgré son diamètre de 40 mm, une GMAP2100 donne l’impression de porter une montre de 36-38 mm. Un format réduit bienvenu pour les poignets fins, et une vraie alternative aux Baby-G.

Du resin bio-sourcé et des cadrans dégradés

Côté matériaux et finitions, les G-Shock GMAP2100SG Sunset Glow misent sur une boîte en résine avec lunette en résine bio-sourcée. Une évolution plus écolo qu’on retrouve sur de plus en plus de G-Shock.

La vraie distinction se situe au niveau des cadrans. Ils arborent de superbes dégradés métallisés obtenus par vaporisation, pour un rendu évoquant le soleil qui se couche sur l’océan. Trois coloris sont proposés :

GMAP2100SG4A : rose pastel

GMAP2100SG2A : violet pastel

GMAP2100SG1A : noir et doré

Si les versions rose et violet visent clairement un public féminin, la variante noir et or se veut plus unisexe avec son look plus affirmé.

Mouvement hybride et fonctions classiques

À l’intérieur, on retrouve le module hybride analogique/numérique 5730, présent sur les autres GMAP2100. Pas de surprise donc côté fonctions :

Affichage des heures et minutes par aiguilles

Guichet numérique LCD (jour, alarme, chrono, timer, fuseaux horaires, rétro-éclairage LED)

Calendrier perpétuel

Pile CR1025 (3 ans d’autonomie)

L’étanchéité reste fixée à 200 mètres comme la grande majorité des G-Shock. Amplement suffisant pour les activités nautiques estivales !

Un bracelet raccourci taillé pour les petits poignets

Pour aller de pair avec son boîtier réduit, la Casio G-Shock GMAP2100SG est équipée d’un bracelet raccourci en résine. Il s’évase à 23 mm à la sortie des cornes de 16 mm, pour mieux s’intégrer à la carrure, avant de se rétrécir à 18 mm au niveau de la boucle.

C’est exactement le même design que sur les Casioak de taille normale, mais en plus court et étroit. Un changement bienvenu pour accommoder les circonférences de poignet modestes.

Proposées à 120€, les Casio G-Shock GMAP2100SG Sunset Glow ont tous les atouts pour devenir les nouvelles montres fun et sans prise de tête de cet été. Leur format compact et leurs couleurs vitaminées apportent un vrai vent de fraîcheur sur le segment des montres néo-rétro abordables. De quoi séduire un public féminin à la recherche d’une tocante originale et baroudeuse, sans sacrifier le confort de port. Alors, tentés par ces minis Casioak ?