Casio G-Shock DW5000R-1A : Retour aux origines du mythe horloger

Vous connaissez sûrement la G-Shock, cette montre quasi indestructible de Casio. En 2024, la marque nous propose un retour aux sources avec la DW5000R-1A Origin Revival. Mais que vaut vraiment cette réédition de la légendaire montre de 1983 ?

Un bond dans le passé qui fait du bien

Vous vous souvenez peut-être de la première G-Shock ? En 1983, elle débarquait comme un OVNI dans le monde de l’horlogerie. À l’époque, voir une montre survivre à une chute de plusieurs mètres relevait presque du miracle. (J’ai d’ailleurs un ami qui jure avoir fait tomber la sienne du troisième étage sans une égratignure – même si je garde quelques doutes…)

La nouvelle DW5000R-1A reprend cette philosophie de robustesse extrême. On retrouve le fameux boîtier carré, mais cette fois avec un petit plus : une structure interne en acier inoxydable. C’est un détail qui fait toute la différence quand on la prend en main.

Ce qui a changé (et ce qui reste pareil)

Posez côte à côte le modèle original et cette nouvelle version, et vous aurez du mal à les distinguer au premier coup d’œil. C’est voulu, bien sûr. Mais en y regardant de plus près, quelques évolutions subtiles apparaissent. Le boîtier est légèrement plus grand – un changement bienvenu pour nos poignets modernes. Le verre minéral est un peu plus résistant aussi.

L’étanchéité reste à 200 mètres, comme sur la plupart des G-Shock. (Honnêtement, qui plonge vraiment à 200 mètres avec sa montre ? Mais c’est rassurant de savoir qu’on peut nager ou faire la vaisselle sans crainte.)

Pourquoi on en parle encore 40 ans après ?

C’est drôle de voir comment certains objets traversent les époques sans prendre une ride. La DW5000R-1A fait partie de ces rares montres qui parlent autant aux nostalgiques qu’aux jeunes. J’ai récemment vu un adolescent s’extasier devant ce modèle dans une boutique – la même réaction que son père avait probablement eue 30 ans plus tôt.

Le génie marketing de Casio

Il faut reconnaître que Casio sait y faire. Sortir une réédition n’a rien d’extraordinaire, mais la marque a trouvé le bon équilibre. Pas de changements radicaux qui dénaturer aient l’original, juste ce qu’il faut de modernité pour que ça fonctionne en 2024.

Au quotidien, ça donne quoi ?

Après avoir porté cette montre pendant quelques jours, on comprend pourquoi le design n’a pas bougé. Elle se fait oublier au poignet – et c’est un compliment. Les boutons sont faciles à utiliser (même avec des gants, j’ai testé), l’écran est lisible même en plein soleil, et l’éclairage LED fait son job la nuit.

Un petit bémol peut-être : le bracelet en résine reste… un bracelet en résine. Certains l’adorent, d’autres préfèreraient quelque chose de plus premium. Question de goût.

Le mot de la fin

Cette DW5000R-1A n’essaie pas de réinventer la roue, et c’est tant mieux. Elle fait ce qu’elle sait faire de mieux : être une montre fiable, robuste et étonnamment intemporelle. Vous cherchez une montre qui survivra probablement à votre prochain smartphone (et celui d’après) ? Elle pourrait bien être faite pour vous.

Et vous, vous avez déjà eu une G-Shock ? La première fois que j’en ai vu une, c’était au poignet de mon prof de sport, et elle fonctionnait encore parfaitement après 15 ans de service. C’est peut-être ça, finalement, le vrai luxe.