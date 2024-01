Casio et Team Land Cruiser de Toyota: Une montre G-SHOCK pour conquérir le Rallye Dakar

Casio, le géant de l'horlogerie, s'allie avec la prestigieuse équipe Toyota's Team Land Cruiser pour créer une montre G-SHOCK taillée pour l'aventure. Inspirée des défis du rallye Dakar, cette collaboration met à l'honneur endurance et précision dans un design unique.

Une conception Inspirée par le Rallye Dakar

La nouvelle GW-9500TLC-1DR, dérivée de la célèbre série MUDMAN GW-9500 de Casio, est conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes. Sa structure est renforcée contre la poussière et la boue, faisant d'elle une alliée de taille pour les aventuriers et sportifs évoluant dans des environnements difficiles. La montre reprend les codes esthétiques du Land Cruiser 300 GR Sport, véhicule emblématique de TLC lors des compétitions telles que le rallye Dakar.

Les aficionados de la course reconnaîtront le scheme coloriel noir et rouge, mis en valeur par un cadran en acier inoxydable plaqué ion noir agrémenté de touches de rouge. La montre arbore également un bracelet unique marron éclaboussé de noir, évoquant les terrains sablonneux des étapes du rallye.

Fonctionnalités avancées et respectueuses de l'environnement

Le modèle se distingue non seulement par son design mais aussi par ses fonctionnalités sophistiquées. Il intègre un mouvement solaire radio-piloté offrant :

Une boussole numérique

Un baromètre

Un altimètre

Un thermomètre

La dimension écologique n'est pas en reste, Casio ayant opté pour l'utilisation d'une résine biosourcée dans la confection des composants clés du garde-temps, ainsi qu'un emballage fabriqué à partir de matériaux recyclés. Ces choix reflètent l'engagement continu de Casio à minimiser son impact sur l'environnement.

Lancement et disponibilité du nouveau modèle

Annoncée pour une sortie au prix approximatif de 500 Euros, la montre G-SHOCK GW-9500TLC-1DR sera disponible dès le 1er février sur le site britannique de Casio. Le produit promet déjà d'attirer les amateurs d'horlogerie robuste ainsi que les fans du monde automobile et du rallye.

L'éclairage LED intégré révèle un graphisme spécifique TLC lorsqu'il est activé, ajoutant une touche distinctive qui ne manquera pas d'impressionner les connaisseurs. Cet hommage horloger au monde des courses tout-terrain est prêt à conquérir les poignets des passionnés d'aventures extrêmes et de précision mécanique.