Casio et Hello Kitty célèbrent leurs anniversaires avec une montre Baby-G en édition limitée

En 2024, les fans de Hello Kitty auront l'occasion de célébrer le 50e anniversaire de leur personnage préféré à travers une collaboration spéciale entre Casio et Hello Kitty. Une montre Baby-G en édition limitée vient de voir le jour, célébrant ainsi également les 30 ans de la collection emblématique de Casio.

Une collaboration double anniversaire

Le monde de l'horlogerie et celui des icônes culturelles se rencontrent dans un événement unique cette année : Casio lance une montre Baby-G en collaboration avec Hello Kitty, marquant simultanément le 50e anniversaire de la charmante créature et le 30e anniversaire de la ligne Baby-G. Ce partenariat produit une pièce horlogère qui combine nostalgie et design contemporain.

Inspirée du tout premier modèle Baby-G, la nouvelle montre s'appuie sur le modèle BGD-565, rappelant les origines robustes et stylées qui ont fait la renommée de Baby-G. Cette pièce est plus qu'une simple montre ; c'est un hommage aux décennies d'histoire qui ont façonné deux marques mondialement reconnues.

Un design unique et riche en symbolisme

L'esthétique de la montre est soignée et reflète l'essence même de Hello Kitty. Le boîtier blanc immaculé est rehaussé par des touches de rouge et de bleu, faisant écho aux couleurs signature du personnage. Mais ce n'est pas tout :

Le bracelet est fabriqué à partir d'une résine biosourcée , mettant en avant l'engagement écologique des deux marques.

Sans omettre le ruban emblématique du personnage qui se trouve sur le cadran, ajoutant une touche finale distinctement Hello Kitty au design global.

Fonctionnalités avancées pour un usage quotidien

Au-delà du design attrayant, cette montre conserve toutes les fonctionnalités techniques qui font la réputation des montres Casio :

Résistance aux chocs pour accompagner les aventuriers dans toutes leurs activités,

Étanchéité jusqu'à 100 mètres ,

, Batterie longue durée garantie pour trois ans,

Alarme multifonction pour ne jamais manquer un rendez-vous,

Chronomètre et compte à rebours pour mesurer chaque moment avec précision.

Toutes ces caractéristiques assurent que cette montre n'est pas seulement un objet collector mais aussi un accessoire fiable pour tous les jours.

Packaging spécial pour collectionneurs

Celebrating the milestone with style, Casio makes sure that the presentation of the watch is just as special as its contents. The Hello Kitty Baby-G timepiece comes in a packaging spécial édition, making it not only a perfect gift for fans but also a coveted item for collectors.

Avec un prix annoncé à 140 Euros, cette pièce unique est disponible dès maintenant en ligne et chez certains revendeurs sélectionnés. L'alliance entre fonctionnalité moderne et charme nostalgique fait déjà de cette montre un objet désirable pour célébrer ces deux anniversaires emblématiques dans l'univers du lifestyle et du design.