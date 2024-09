Cartier Crocodile Jewelry métiers d’art : Le joyau horloger qui fait rêver les collectionneurs

Cartier repousse les limites de l’horlogerie de luxe avec sa nouvelle montre Crocodile Jewelry Métiers d’Art. Alliant haute joaillerie et savoir-faire horloger, cette pièce exceptionnelle promet de faire sensation auprès des collectionneurs les plus exigeants. Plongeons dans les détails de ce chef-d’œuvre qui transcende la simple notion de garde-temps.

Un crocodile sculpté qui captive le regard

Le cœur de cette création extraordinaire est sans conteste le crocodile en or blanc 18 carats qui s’enroule autour du boîtier. Chaque détail de ce reptile est minutieusement ciselé :

Des écailles finement travaillées

Une silhouette parfaitement réaliste

Une expression faciale espiègle, comme s’il venait de repérer sa proie

Les diamants qui parsèment le corps du crocodile lui confèrent un éclat fascinant, transformant cette créature potentiellement effrayante en un joyau étincelant. L’œil en émeraude taillée en cabochon apporte une touche finale de réalisme saisissant, son regard intense semblant scruter son environnement.

Un boîtier qui est une œuvre d’art à part entière

Le boîtier en or blanc 18 carats, mesurant 34,5 x 33,3 mm pour une épaisseur de 12,6 mm, est bien plus qu’un simple support pour le crocodile. Il est orné d’une véritable mosaïque de pierres précieuses et de matériaux nobles :

Diamants scintillants

Saphirs bleus profonds

Nacre blanche éclatante

Email gradué, spécialité des artisans Cartier

Cette combinaison de matériaux crée un effet visuel époustouflant, démontrant le savoir-faire inégalé des artisans de la Maison des Métiers d’Art de Cartier à La Chaux-de-Fonds, en Suisse.

Un cadran qui poursuit l’aventure visuelle

Le motif complexe du boîtier se prolonge sur le cadran, créant une continuité visuelle fascinante. Les aiguilles en acier rhodié en forme d’épée, bien que discrètes, ajoutent une touche d’élégance classique à l’ensemble.

Il est vrai que la lisibilité de l’heure peut sembler secondaire face à la splendeur visuelle de l’ensemble. Cependant, cette montre est avant tout un bijou exceptionnel qui se trouve également indiquer l’heure, une approche parfaitement cohérente avec la philosophie de Cartier en matière de haute joaillerie horlogère.

Un mouvement discret mais efficace

Pour animer les aiguilles, Cartier a opté pour un mouvement à quartz. Ce choix permet de préserver l’intégrité du design, en évitant l’ajout d’une couronne de remontoir qui aurait perturbé l’harmonie visuelle de la pièce. Le réglage de l’heure s’effectue via le fond du boîtier, une solution élégante et discrète.

Des chiffres qui donnent le vertige

La Cartier Crocodile Jewelry Métiers d’Art est un véritable festival de pierres précieuses :

341 diamants taille brillant (3,05 carats)

53 saphirs taille brillant (0,54 carats)

22 nacres

1 émeraude taillée en cabochon pour l’œil (0,05 carats)

23 diamants supplémentaires sur la boucle (0,10 carats)

Ces pierres précieuses sont méticuleusement serties sur le boîtier, le cadran et le crocodile, créant un spectacle visuel éblouissant.

Un prix à la hauteur de l’exception

Comme on pouvait s’y attendre pour une pièce de cette envergure, la Cartier Crocodile Jewelry Métiers d’Art affiche un prix de départ de 124 000 euros. Un investissement considérable, certes, mais qui reflète le niveau d’excellence et de rareté de cette création.

La Cartier Crocodile Jewelry Métiers d’Art est bien plus qu’une simple montre : c’est une œuvre d’art portable, un témoignage du savoir-faire exceptionnel des artisans de la maison Cartier. Elle incarne parfaitement la fusion entre haute joaillerie et horlogerie de précision qui a fait la renommée de la marque.

Pour les collectionneurs et les amateurs de pièces uniques, cette montre représente une opportunité rare d’acquérir un véritable chef-d’œuvre. Elle transcende sa fonction première de garde-temps pour devenir un objet de désir, un bijou exceptionnel qui ne manquera pas de susciter l’admiration et l’envie.

Que vous soyez captivé par le réalisme saisissant du crocodile, ébloui par l’éclat des pierres précieuses ou fasciné par la maîtrise technique nécessaire à sa réalisation, la Cartier Crocodile Jewelry Métiers d’Art est une pièce qui marque les esprits et s’inscrit dans la grande tradition de l’excellence horlogère et joaillière de Cartier.