Carl Suchy & Söhne dévoile ses Belvedere Bordeaux et Champagne : L’élégance sportive revisitée

La maison horlogère autrichienne Carl Suchy & Söhne enrichit sa collection Belvedere avec deux nouvelles déclinaisons aux couleurs chaudes et raffinées. Les modèles Bordeaux et Champagne viennent apporter une touche d’originalité à cette ligne sportive qui a su séduire les amateurs d’horlogerie depuis son lancement. Découvrons ensemble ces nouvelles pièces qui allient design contemporain et innovation technique.

Un design distinctif, des coloris inédits

Les nouvelles Belvedere Bordeaux et Champagne conservent l’esthétique unique de la collection, tout en y apportant une nouvelle dimension :

Boîtier en acier inoxydable 316L de 40,8 mm de diamètre

Finition sablée avec des accents polis sur les cornes et la lunette

Épaisseur de 12,2 mm pour un profil relativement compact

Distance entre-cornes de 22 mm

Longueur totale (corne à corne) de 43,9 mm, assurant un excellent confort au porter

Le véritable coup de maître réside dans les nouveaux cadrans :

Bordeaux : Un rouge profond et élégant

: Un rouge profond et élégant Champagne : Un ton doré pâle raffiné

Une complication de date innovante

La particularité des montres Belvedere réside dans leur affichage unique de la date :

Une section centrale rotative du cadran

Une ouverture oblongue arrondie qui révèle la date

La fenêtre de date change de position chaque jour

Cette complication originale apporte une dynamique visuelle fascinante et un intérêt horloger certain à ces pièces.

Un mouvement sophistiqué

Au cœur de ces Belvedere bat le calibre CSS201, basé sur l’architecture du Dubois Dépraz DD90000 :

Mouvement automatique

Fréquence de 28 800 alternances par heure (4 Hz)

Réserve de marche d’environ 42 heures

Rotor squelette plaqué or représentant le Palais du Belvedere à Vienne

Anneau de mouvement plaqué or gravé

Ces finitions soignées offrent un spectacle visuel raffiné à travers le fond transparent.

Des bracelets assortis pour un look cohérent

Les nouvelles Belvedere sont équipées de bracelets en caoutchouc parfaitement assortis :

Bordeaux pour le modèle éponyme

Ton champagne pour la version dorée

Largeur de 22 mm aux cornes, effilés à 20 mm

Motif inspiré des jardins du Belvedere sur la face interne pour plus de confort et d’aération

Boucle déployante en acier inoxydable avec double bouton-poussoir

Un positionnement tarifaire ambitieux

Les nouvelles Belvedere Bordeaux et Champagne sont proposées au même prix que les autres modèles en acier de la collection :

Prix public conseillé : 7 900 € (environ 8 750 $)

Ce positionnement place Carl Suchy & Söhne en concurrence directe avec des marques horlogères bien établies. Cependant, la Belvedere se démarque par son design unique et sa complication de date originale.

Une alternative rafraîchissante dans l’univers des montres de sport luxueuses

Avec ces nouvelles déclinaisons Bordeaux et Champagne, Carl Suchy & Söhne affirme sa volonté de proposer une alternative originale dans le segment des montres de sport haut de gamme :

Un design distinctif qui se démarque des codes habituels

Une complication de date innovante et ludique

Des coloris chaleureux qui contrastent avec les teintes neutres habituellement proposées

Un savoir-faire horloger alliant tradition et modernité

Conclusion : L’audace horlogère récompensée

Les nouvelles Belvedere Bordeaux et Champagne de Carl Suchy & Söhne démontrent que l’innovation et l’originalité ont encore leur place dans l’horlogerie de luxe. Ces pièces s’adressent aux collectionneurs et amateurs éclairés en quête d’une montre de sport élégante qui sort des sentiers battus.

Avec leur design unique, leur complication de date originale et leurs nouveaux coloris chaleureux, ces Belvedere ont tous les atouts pour séduire un public exigeant et connaisseur. Elles représentent une alternative rafraîchissante dans un marché souvent dominé par des designs plus conventionnels.

Carl Suchy & Söhne prouve ainsi sa capacité à conjuguer héritage horloger autrichien et créativité contemporaine, offrant aux amateurs d’horlogerie une pièce qui ne manquera pas de susciter l’intérêt et les conversations.