Bulgari éblouit avec ses nouvelles montres à sonnerie lors des Geneva Watch Days 2024

La maison Bulgari frappe fort cette année aux Geneva Watch Days en dévoilant des chefs-d’œuvre horlogers alliant complications sonores et prouesses techniques. De la grande sonnerie au partenariat musical avec Fender, la marque italienne affirme son savoir-faire dans l’univers du luxe horloger.

L’Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon : un concert au poignet

Bulgari repousse les limites de l’horlogerie avec l’Octo Roma Grande Sonnerie Tourbillon, une pièce exceptionnelle limitée à 5 exemplaires. Cette montre en titane combine :

– Une grande et petite sonnerie

– Une répétition minutes

– Un tourbillon

Le calibre BVV800 à remontage manuel orchestre ce ballet mécanique, offrant :

– Une frappe automatique des heures et des quarts

– Une répétition des heures, quarts et minutes à la demande

– Un indicateur de réserve de marche pour le mouvement et le mécanisme de sonnerie

Les marteaux, visibles côté cadran, participent au spectacle visuel de cette pièce d’exception.

L’Octo Finissimo Minute Repeater Carbon : la finesse à l’état pur

Bulgari confirme son expertise en matière de montres ultra-fines avec l’Octo Finissimo Minute Repeater Carbon. Cette montre détient le record de la montre à sonnerie la plus fine au monde, avec un boîtier d’une épaisseur de seulement 6,85 mm.

Ce modèle démontre la capacité de Bulgari à allier complications horlogères et design avant-gardiste.

Bulgari Aluminum GMT X Fender Limited Edition : quand l’horlogerie rencontre la musique

Pour célébrer les 70 ans de la légendaire guitare Stratocaster, Bulgari s’associe à Fender pour créer la Bulgari Aluminum GMT X Fender Limited Edition. Cette montre sportive et élégante rend hommage à l’univers musical de Fender :

– Cadran brun dégradé avec finition soleil, inspiré des laques emblématiques de Fender

– Échelle 24 heures sur le rehaut indiquant le second fuseau horaire :

– Brun foncé pour les heures de nuit

– Beige pour les heures de jour

– Index rhodiés et polis rappelant les frettes d’une guitare

– Cadran luminescent pour une lisibilité optimale

Caractéristiques techniques :

– Boîtier en aluminium de 40 mm, ultra-léger

– Étanchéité jusqu’à 100 mètres

– Mouvement automatique B192 avec 48 heures de réserve de marche

– Édition limitée à 1 200 pièces

– Prix : 3 900 €

Une collection qui célèbre la musique et l’horlogerie

Pour marquer cette collaboration exceptionnelle, Bulgari et Fender proposent :

– 140 coffrets anniversaire exclusifs

– 70 guitares personnalisées, fabriquées à la main par les artisans du Fender Custom Shop

Cette collection limitée promet de séduire aussi bien les passionnés d’horlogerie que les amateurs de musique.

Bulgari : l’art de l’horlogerie italienne

Avec ces nouvelles créations, Bulgari confirme sa position de leader dans l’horlogerie de luxe. La marque italienne démontre sa capacité à :

– Maîtriser les complications horlogères les plus complexes

– Innover en matière de design et de matériaux

– Créer des ponts entre l’horlogerie et d’autres univers créatifs

Les Geneva Watch Days 2024 marquent un tournant pour Bulgari, qui s’impose comme un acteur incontournable de la haute horlogerie contemporaine. Entre tradition et innovation, la maison italienne continue de surprendre et de séduire les collectionneurs les plus exigeants.

L’avenir s’annonce prometteur pour Bulgari, qui ne cesse de repousser les limites de l’art horloger. Les amateurs de belles mécaniques et de design audacieux attendent avec impatience les prochaines créations de la marque.