Bulgari Aluminium White Automatic : La montre éblouissante de l’été 2024

Dans l'univers en constante évolution de la mode et de la technologie, les montres colorées sont devenues un accessoire incontournable, reflétant le style personnel et l'innovation des marques qui redoublent d'efforts pour captiver les passionnés avec des teintes magnifiques. Au cours des dernières années, le paysage horloger a connu une transformation haute en couleurs, avec des nuances allant du plus audacieux et frappant au plus subtil et sophistiqué. Cependant, parmi ce kaléidoscope de couleurs que nous avons vu jusqu'à présent en 2024, le blanc semble se démarquer.

Symbolisant un minimalisme sophistiqué, ce look monochrome offre en réalité un aspect élégant au poignet et peut être facilement associé à n'importe quelle tenue. L'Aluminium White Automatic que vient d'annoncer Bulgari en est un rare exemple cette année.

Une combinaison peu conventionnelle mais sportive

Lancée pour la première fois en 1998, la collection Bulgari Aluminum se distingue par une combinaison peu conventionnelle mais sportive et saisissante d'un boîtier en aluminium et d'un bracelet en caoutchouc. Elle est couronnée par une lunette en caoutchouc arborant la double signature « Bvlgari Bvlgari » qui a orné pour la première fois une montre Bulgari en 1977.

Un cadran épuré inspiré d'une pièce romaine antique

Ici, le cadran en aluminium épuré, inspiré d'une pièce romaine antique, est associé à des index et des aiguilles rhodiés enduits de Superluminova pour une lisibilité optimale. Une touche de couleur est apportée par l'aiguille des secondes qui se détache en rouge sur le fond blanc. Un guichet de date est également présent à 3 heures.

Un calibre maison et une étanchéité de 100 mètres

Le boîtier mesure 40 mm de diamètre et est étanche jusqu'à 100 mètres. Il est attaché à un bracelet en caoutchouc blanc avec des maillons en aluminium et une boucle ardillon. Derrière le fond de boîte fermé en titane, le mouvement Solo Tempo de Bulgari donne le rythme. Le calibre automatique B77 bat à 28 800 alternances/heure (4 Hz) et offre une réserve de marche de 42 heures.

Une édition limitée à 1000 exemplaires

L'Aluminium White Automatic est limitée à 1000 exemplaires et son prix est fixé à 3150 $ hors taxes.

Avec cette nouveauté, Bulgari prouve une fois de plus sa capacité à créer des montres alliant style, performance et innovation. L'Aluminium White Automatic incarne parfaitement la tendance du blanc, teinte intemporelle et sophistiquée qui se marie à merveille avec l'esprit sportif et moderne de la collection Aluminum. Une montre idéale pour illuminer vos looks estivaux avec une touche d'élégance à l'italienne.