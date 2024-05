Bulgari Aeterna 2024 : Les montres haute joaillerie inspirées des bêtes mythiques

Bulgari dévoile sa collection de haute joaillerie Aeterna 2024

Une collection qui puise son inspiration dans les racines romaines de Bulgari

Bulgari a dévoilé sa collection de montres haute joaillerie, qui s'inspire de ses racines romaines.

La collection Aeterna High-Jewellery Watches 2024 s'inscrit dans le cadre des célébrations en cours du 140e anniversaire de Bulgari.

La collection a été baptisée Fuochi D'Artificio – feux d'artifice en italien – et Bulgari affirme que l'éclatement coloré des pierres précieuses est censé refléter « l'atmosphère joyeuse d'une nuit d'été italienne étoilée, illuminée par de vifs feux d'artifice ».

Une explosion de couleurs et de matériaux précieux

C'est une véritable explosion de couleurs, avec de l'or rouge, du titane bleu, des diamants, des rubis et de l'aventurine parmi les matériaux de choix qui les font briller.

Et si vous pensez que ces montres ne sont qu'une question d'éclat, n'oublions pas que la marque romaine possède ses propres installations horlogères au Sentier, en Suisse, et que chaque montre de la collection contient un mouvement maison à remontage manuel.

La Fuochi d'Artificio High-Jewellery Manchette – 104098

Il s'agit d'une montre secrète en or rose et titane bleu sertie de diamants, rubis, saphirs, rubellites, saphirs jaunes, grenats mandarine, tanzanites, tsavorites, tourmalines, topazes et améthystes, rubis ronds mélangés, péridots et émeraudes. Elle est équipée d'un micro-mouvement manufacture à remontage manuel Piccolissimo, avec une réserve de marche de 30 heures.

La Fuochi d'Artificio High-Jewellery Petite Watch – 104048

En or rose, diamants, rubis, saphirs, rubellites, tourmalines roses et vertes, péridots, améthystes, tanzanites, topazes, grenats et verre d'aventurine. Elle est également équipée du mouvement Piccolissimo.

La montre secrète haute joaillerie Fenice – 104053

En or blanc et or rose avec une grande tourmaline paraiba en forme de poire (9,78 ct), diamants, saphirs bleus, roses et violets, rubis, tanzanites, aigue-marines, iolites, grenats roses, rhodolites, rubellites et améthystes. Avec mouvement Piccolissimo.

La Fenice Octo Roma Secret Watch – 104050

Sertie de diamants taille baguette (11,42 ct), saphirs roses et bleus, rubis et améthystes. Fond transparent et couronne en or blanc poli avec insert en titane DLC. Animée par le mouvement manufacture BVL 268SK, un tourbillon volant ultra-fin squeletté à remontage manuel.

La Serpenti Misteriosi Chimera – 104078

En or blanc, elle porte le nom de la Chimère, une bête mythologique crachant du feu. Elle est sertie d'émeraudes et de diamants et possède un verre saphir facetté et un mouvement Piccolissimo.

La Serpenti Misteriosi Dragone – 104044

En or blanc et or jaune, elle est sertie de diamants et d'émeraudes et dispose d'un bracelet en or à trois spires incrusté de diamants et du micro-mouvement Piccolissimo.

Cette nouvelle collection Aeterna de Bulgari est un véritable feu d'artifice de créativité et de savoir-faire joaillier. Chaque montre est une œuvre d'art à part entière, mêlant avec audace les couleurs, les formes et les matières les plus précieuses.

Des bêtes mythologiques comme la Chimère ou le Dragon apportent une dimension onirique et symbolique forte à ces pièces d'exception. Quant aux mouvements maison ultra-miniaturisés comme le Piccolissimo, ils rappellent que derrière l'éclat des gemmes, Bulgari est aussi une maison d'horlogerie innovante.

En conjuguant ainsi l'excellence joaillière italienne et la haute horlogerie suisse, Bulgari signe avec Aeterna une collection éblouissante qui éclaire de mille feux son 140e anniversaire. Des montres-bijoux qui feront très certainement les délices des collectionneurs les plus exigeants.