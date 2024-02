Brock Purdy au Super Bowl avec sa Tudor : Quand sport et horlogerie de luxe se rencontrent

Quand l'élégance sportive rencontre la précision horlogère : Brock Purdy fait sensation avec sa Tudor Black Bay Burgundy METAS au Super Bowl LVIII.

L'ascension d'un quarterback atypique

Brock Purdy n'est pas le quarterback typique que l'on voit souvent sous les feux de la rampe. Sélectionné en dernière position lors de la Draft NFL 2022 et démarrant comme troisième choix de l'équipe des San Francisco 49ers, il porte le surnom de « Mr. Irrelevant ». Cependant, suite aux blessures des quaterbacks titulaires – Trey Lance et Jimmy Garoppolo – Purdy s'est vu propulsé sur le devant de la scène. Depuis début 2023, il mène son équipe avec brio, allant jusqu'à participer au Super Bowl, non sans avoir éliminé au passage l'équipe chère à mon cœur, les Packers de Green Bay.

Même sans chercher à paraître extravagant, Brock Purdy affiche un goût certain pour les montres de qualité.

Un choix horloger symbolique

Lors de son arrivée au Super Bowl LVIII à Las Vegas, Purdy a été aperçu avec une tenue audacieuse : un costume à carreaux audacieux et des chaussures Oxford brun clair brillamment cirées. Mais ce qui a surtout retenu l'attention des passionnés d'horlogerie était à son poignet : une Tudor Black Bay Burgundy METAS, certifiée Master Chronometer.

Cette montre est un des modèles phares lancés par Tudor lors du salon Watches and Wonders l'année dernière. Elle intègre un mouvement chronomètre dans son boîtier classique de 41 mm, agrémenté d'un bracelet sans rivets apparents et doté du fameux fermoir T-fit de la marque. Si elle a pu être éclipsée par le modèle Black Bay 54, elle n'en demeure pas moins un succès marquant. Le choix du coloris bordeaux s'accorde parfaitement avec les couleurs des 49ers et souligne subtilement l'esprit d'équipe du quarterback.

Les détails qui font la différence

Mouvement Master Chronometer certifié METAS

Boîtier classique de 41 mm

Bracelet cinq maillons sans rivets apparents

Fermoir T-fit exclusif à Tudor

Ces caractéristiques techniques ne sont pas seulement impressionnantes pour les amateurs d'horlogerie; elles reflètent également le parcours exceptionnel de Brock Purdy : une précision et une fiabilité qui ont mené les San Francisco 49ers vers le sommet.