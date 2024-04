Brellum lance le nouveau chronomètre Duobox Triple Calendrier Phases de Lune LE

La marque suisse indépendante Brellum enrichit sa collection Duobox avec une nouveauté impressionnante : le chronomètre Duobox Triple Calendrier Phases de Lune LE.

Un design et des fonctionnalités remarquables

Dans un boîtier en acier inoxydable, cette montre automatique affiche un diamètre de 41,8 mm, garantit une étanchéité jusqu'à 100 mètres et offre une réserve de marche de 46 heures. Elle se distingue non seulement par ses fonctions classiques d'heures, minutes, secondes et d'un chronographe de 12 heures, mais aussi par un triple calendrier affichant la date, le jour et le mois, un indicateur jour/nuit et un affichage des phases de lune au compteur de 6 heures.

Confort et esthétique soignés

Dotée de cristaux saphir bombés traités antireflet des deux côtés, la Duobox LE assure confort avec son bracelet en cuir d'alligator noir fait main et sa boucle déployante en acier.

Un mouvement d'exception

Le mouvement Valjoux, visible à travers le fond de boîtier en saphir, est décoré de Côtes de Genève, de Perlage et de vis bleues, ainsi que d'un rotor décoré et numéroté inspiré par la lune.

Certification et exclusivité

Comme toutes les montres Brellum, ce nouveau modèle est certifié Chronomètre officiel par le COSC et livré avec son certificat officiel. Édition limitée à seulement 46 exemplaires dans le monde, cette montre est proposée au prix de 3690 CHF (3216 £), prix à l'export 3413,50 CHF (2975 £).