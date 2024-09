Breitling s’associe à la NFL avec une collection Chronomat exclusive aux 32 équipes

Breitling frappe fort en dévoilant une collection de montres Chronomat B01 42 en édition limitée, célébrant chacune des 32 équipes de la National Football League (NFL). Cette collaboration inédite entre la NFL et une marque horlogère suisse de luxe offre aux fans de football américain des garde-temps alliant style et passion sportive. Découvrez les détails de cette collection qui allie l’expertise horlogère suisse à l’engouement pour le sport le plus populaire des États-Unis.

Un partenariat historique entre Breitling et la NFL

La NFL, ligue sportive la plus suivie aux États-Unis, s’associe pour la première fois à une marque horlogère suisse de luxe. Ce partenariat à long terme avec Breitling se concrétise par le lancement d’une collection exclusive :

32 variantes de cadrans de la Chronomat B01 42

Chaque modèle représente une équipe de la NFL

Edition limitée à 104 exemplaires par équipe

Le design Chronomat B01 42 revisité aux couleurs de la NFL

Caractéristiques communes à tous les modèles :

Boîtier en acier inoxydable de 42 mm de diamètre

Épaisseur de 15,1 mm

Lunette unidirectionnelle en acier poli avec ergots de protection

Étanchéité à 200 mètres

Fond transparent avec logo NFL en couleur et mention « One of 104 »

Particularités des cadrans :

Sous-cadrans blancs en azurage partiel

Aiguilles de type « paddle » facettées

Index bâtons polis

Double échelle tachymétrique et décimale sur le rehaut

Logo de l’équipe dans le sous-cadran à 9 heures

Couleurs inspirées des maillots officiels de chaque équipe

Zoom sur quelques modèles emblématiques

1. Breitling Chronomat B01 42 Los Angeles Rams

– Cadran bleu royal

– Accents jaune vif sur les aiguilles du chronographe

2. Breitling Chronomat B01 42 Minnesota Vikings

– Cadran violet foncé

– Accents dorés

– Emblème Viking détaillé à 9 heures

3. Breitling Chronomat B01 42 Miami Dolphins

– Combinaison audacieuse de turquoise et orange vif

Un mouvement de haute performance

Toutes les montres de la collection sont équipées du calibre Breitling 01 :

Mouvement chronographe automatique manufacture

Réserve de marche de 70 heures

Fréquence de 28 800 alternances par heure

Certification chronomètre COSC

Embrayage vertical et roue à colonnes visibles par le fond transparent

Finitions soignées : Côtes de Genève, brossage arabesque, anglage poli

Options de bracelets

Deux choix s’offrent aux acquéreurs :

1. Bracelet « rouleaux » en acier inoxydable, signature de la ligne Chronomat

2. Bracelet en caoutchouc noir avec boucle déployante et texture « rouleaux »

Une édition limitée très exclusive

104 exemplaires par modèle

Production totale de 3 328 montres

Prix : 8 800 $ sur bracelet caoutchouc, 9 200 $ sur bracelet acier

L’avis des experts : un mariage réussi entre horlogerie et sport

Cette collection Breitling Chronomat NFL réussit le pari de :

Satisfaire les fans de football américain avec des designs fidèles à chaque équipe

Conserver l’identité forte de la Chronomat B01 42

Offrir une montre de luxe sportive et polyvalente

Un touchdown horloger pour Breitling

Avec cette collection Chronomat NFL, Breitling frappe un grand coup en s’associant à la ligue sportive la plus populaire des États-Unis. Ces garde-temps exclusifs devraient séduire aussi bien les passionnés de football américain que les amateurs d’horlogerie à la recherche d’une pièce unique et distinctive. Ce partenariat ouvre également de nouvelles perspectives pour Breitling sur le marché américain, renforçant sa position de marque horlogère sportive et innovante.