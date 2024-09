Breitling révolutionne l’horlogerie de luxe avec ses nouvelles montres à quantième perpétuel

Le monde de l’horlogerie haut de gamme s’apprête à vivre une révolution technique sans précédent. Breitling, la célèbre maison horlogère suisse, vient de dévoiler son tout premier mouvement chronographe à quantième perpétuel dans trois de ses modèles les plus emblématiques. Cette avancée spectaculaire promet de redéfinir les standards de l’excellence horlogère.

Une innovation qui marque l’histoire de Breitling

Breitling frappe un grand coup en intégrant son nouveau calibre B19 dans trois de ses collections phares : la Premier, la Navitimer et la Chronomat. Ce mouvement exclusif à quantième perpétuel représente l’aboutissement de 15 années de développement et de perfectionnement des mouvements manufacturés par la marque.

Le calibre B19 est une véritable prouesse technique. Il offre un calendrier complet avec phase de lune et une impressionnante réserve de marche de 96 heures, tout en battant à une fréquence de 4 Hz. Certifié COSC, ce mouvement intègre un chronographe à roue à colonnes et embrayage vertical, garantissant une précision et une fiabilité optimales.

Trois modèles d’exception pour célébrer 140 ans d’excellence

Pour marquer son 140e anniversaire, Breitling lance le calibre B19 dans trois éditions limitées à 140 exemplaires chacune :

1. La Premier B19 Datora 42 : Un hommage au style des années 1950, avec son boîtier en or rouge 18 carats de 42 mm et son cadran noir élégant. Les sous-cadrans concentriques et les chiffres arabes appliqués lui confèrent une allure sophistiquée et intemporelle.

2. La Navitimer B19 Chronograph 43 Perpetual Calendar : Une réinterprétation audacieuse de l’icône de Breitling. Son boîtier en or rouge de 43 mm abrite un cadran assorti et la célèbre règle à calcul circulaire, signature de la Navitimer.

3. La Super Chronomat B19 44 Perpetual Calendar : Une montre résolument moderne avec son boîtier imposant de 44 mm en or rouge et son cadran squeletté. Les emblématiques cavaliers sur la lunette rappellent l’héritage de la Chronomat, née dans les années 1980.

Un luxe dans les moindres détails

Chaque modèle est proposé au prix de 55 000 euros et arbore fièrement le calibre B19 visible à travers un fond saphir. Les montres sont livrées dans un écrin en bois doublé de suède, accompagnées d’accessoires exclusifs et d’une édition de luxe du livre « Breitling : 140 ans en 140 histoires », personnalisée pour chaque propriétaire.

Une percée technique qui redéfinit la concurrence

Avec le calibre B19, Breitling s’impose comme un sérieux concurrent sur le marché des montres à quantième perpétuel et chronographe. Peu de marques, hormis Patek Philippe, proposent de telles complications à ce niveau de prix et de qualité.

IWC a déjà présenté des modèles similaires, tandis que Habring parvient à produire un chronographe à quantième perpétuel en acier pour environ 23 500 euros. La prouesse de Breitling réside dans sa capacité à offrir cette complication dans trois styles distincts, chacun fidèle à l’esprit de sa collection.

Un avenir prometteur pour Breitling

L’introduction du calibre B19 ouvre de nouvelles perspectives pour Breitling. On peut s’attendre à voir ce mouvement décliné dans d’autres modèles, peut-être même dans des versions en acier plus accessibles.

Cette innovation technique coïncide avec l’acquisition récente de Universal Genève par Breitling. Bien que le PDG Georges Kern ait indiqué que les annonces de produits pour Universal Genève ne sont pas imminentes, on peut imaginer que le savoir-faire développé pour le calibre B19 pourrait un jour bénéficier à la renaissance de cette marque légendaire.

Le lancement du calibre B19 dans ces trois modèles anniversaire marque un tournant dans l’histoire de Breitling. Il démontre la capacité de la marque à innover tout en respectant son héritage. Pour les passionnés d’horlogerie, ces montres représentent non seulement des garde-temps exceptionnels, mais aussi des témoins de l’évolution constante de l’art horloger suisse.

L’avenir s’annonce radieux pour Breitling, qui continue de repousser les limites de la précision et de la complexité horlogère. Ces nouvelles créations ne manqueront pas de susciter l’admiration des collectionneurs et des amateurs de beaux mécanismes du monde entier.