Breitling rend hommage aux 60 ans des Red Arrows avec deux nouvelles montres Avenger

À l'occasion du 60e anniversaire de la célèbre patrouille acrobatique de la RAF, Breitling dévoile deux nouvelles montres Avenger en édition limitée et non limitée. L'Avenger 42 Red Arrows 60th Anniversary Edition et l'Avenger B01 Chronograph 44 Red Arrows célèbrent ce partenariat de longue date entre la marque horlogère suisse et l'équipe de voltige britannique.

Les Red Arrows, une référence dans le monde de la voltige aérienne

Même si vous n'êtes pas un passionné d'aviation, le nom Red Arrows vous dit probablement quelque chose. Cette légendaire patrouille acrobatique de la RAF fête cette année sa 60e saison de démonstrations, avec au programme des vols en formation précis, des tonneaux synchronisés et… des montres !

Parmi les patrouilles acrobatiques les plus connues, on peut citer la Patrouille de France, les Blue Angels, les Frecce Tricolori ou encore la Patrouille Suisse. Mais les Red Arrows restent indéniablement les plus célèbres, avec leurs 60 ans de présence dans les airs depuis 1964.

Deux nouvelles Breitling Avenger pour les pilotes et le grand public

Les pilotes des Red Arrows portent actuellement la Breitling Chronomat Red Arrows de 42 mm, avec son cadran bleu RAF, ses sous-cadrans noirs et le logo Diamond Nine de l'équipe. Mais ils pourraient bien être tentés de changer de montre avec l'arrivée des nouvelles Avenger 42 Red Arrows 60th Anniversary Edition et Avenger B01 Chronograph 44 Red Arrows.

Ces nouveaux modèles offrent un look plus robuste et affirmé que la Chronomat, tout en conservant le choix entre un diamètre de 42 mm ou un format plus imposant de 44 mm. L'Avenger 42 Red Arrows 60th Anniversary Edition est une édition limitée à 360 exemplaires, dont une partie des ventes sera reversée au Fonds de bienfaisance de la Royal Air Force.

Un design inspiré des couleurs emblématiques des Red Arrows

Le coloris de l'Avenger 42 Red Arrows s'inspire directement de l'insigne de l'équipe de voltige. Son cadran bleu et noir arbore des touches de rouge, notamment sur la pointe de la trotteuse. L'emblème des Red Arrows, créé en 1980 avec le mot « éclat », est positionné à 9h, tandis que le fond de boîte commémore le 60e anniversaire de l'équipe et le statut d'édition limitée de la montre.

Ce fond vissé s'intègre à un boîtier en acier de 42 mm, étanche à 300 m et abritant le mouvement automatique certifié chronomètre Breitling 17 (base ETA 2824-2) avec 38 heures de réserve de marche. L'Avenger 42 Red Arrows 60th Anniversary Edition est disponible sur bracelet acier à 3 900 £ ou sur bracelet en cuir embossé à 3 650 £.

L'Avenger B01 Chrono 44 Red Arrows, une version non limitée en céramique noire

La principale différence entre l'Avenger 42 Red Arrows 60th Anniversary Edition et l'Avenger B01 Chrono 44 Red Arrows (7 950 £) réside dans la taille, l'utilisation de céramique noire au lieu de l'acier, et le calibre utilisé. Ce grand chronographe embarque en effet le mouvement manufacture B01 certifié chronomètre, introduit par Breitling Chronométrie en 2009.

Doté d'une roue à colonnes, d'une réserve de marche de 70 heures et d'une garantie de 5 ans, ce calibre est visible à travers le fond saphir portant les inscriptions « Royal Air Force » et « Red Arrows ». Il bat au cœur d'un boîtier en céramique noire de 44 × 53 × 15,2 mm, surmonté d'un cadran bleu et noir rehaussé d'accents rouges sur les compteurs, ainsi que de la formation Diamond Nine à 9h.

Et vous, si vous étiez pilote des Red Arrows, quel modèle choisiriez-vous ? L'Avenger 42 en acier ou l'Avenger B01 Chronograph 44 en céramique noire ? Ces deux nouvelles Breitling rendent un bel hommage à la légendaire patrouille acrobatique britannique pour ses 60 ans de prouesses aériennes.