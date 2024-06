Breitling présente la collaboration Chronomat avec le « Greek Freak » de la NBA, Giannis Antetokounmpo

Breitling s’est associé à Giannis Antetokounmpo, star de la NBA surnommée le « Greek Freak », pour une collaboration horlogère. Ce partenariat met en lumière une série de montres en édition limitée, à savoir les Chronomat Automatic GMT 40 et Chronomat B01 42, toutes deux co-conçues par Breitling et l’ailier fort des Milwaukee Bucks.

Chronomat Automatic GMT 40 : fraîcheur et dynamisme

La Chronomat Automatic GMT 40 se pare d’un boîtier en acier inoxydable, mettant en vedette un cadran vert acidulé avec une aiguille GMT jaune. Le fond de boîte est gravé de la signature d’Antetokounmpo, ajoutant une touche personnelle à cette édition spéciale.

Boîtier en acier inoxydable

Cadran vert avec aiguille GMT jaune

Fond de boîte gravé de la signature d’Antetokounmpo

Chronomat B01 42 : élégance et performance

De son côté, la Chronomat B01 42 se distingue par son boîtier en or rouge 18 carats, avec des sous-compteurs de chronographe noirs. Elle est proposée avec un bracelet en caoutchouc vert inspiré des bracelets Rouleaux, ou avec un bracelet assorti en or rouge. Les deux modèles intègrent également les initiales du basketteur dans l’aiguille centrale des secondes.

Une pièce unique en hommage au parcours d’Antetokounmpo

En plus de ces éditions limitées, Breitling a créé une Chronomat B01 unique pour le célèbre basketteur. Rendant hommage à son parcours dans la NBA, cette montre arbore une construction en or chaud, avec un éclatant cadran vert, des chiffres arabes dorés, une lunette intérieure blanche et des compteurs de chronographe assortis. Si cette pièce « One of One » n’est pas à vendre, les Chronomat Giannis Antetokounmpo co-conçues sont disponibles chez Breitling.

De nouvelles déclinaisons pour la Chronomat B01 42

Parallèlement à cette collaboration, Breitling a dévoilé une série de nouvelles itérations de la Chronomat B01 42, toutes disponibles à l’achat chez Breitling et ses détaillants agréés. Une belle occasion pour les amateurs de la marque de découvrir ces garde-temps alliant performance, style et exclusivité.

Avec ce partenariat inédit, Breitling confirme son engagement auprès des plus grands athlètes, offrant des montres à leur image : dynamiques, élégantes et résolument tournées vers la performance. Une collaboration qui ne manquera pas de séduire les fans de basket-ball et les passionnés d’horlogerie à travers le monde.