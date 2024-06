Breitling plonge en profondeur et en couleur avec les nouvelles montres Superocean

Avec l’été en plein essor, Breitling lance une nouvelle gamme de sa collection Superocean de montres de plongée. Découvrez les nouveaux modèles audacieux qui combinent prouesses techniques et éclats de couleur.

Superocean Automatic 46 Super Diver : une plongée extrême

Le fleuron technique de cette collection est la Superocean Automatic 46 Super Diver, avec une impressionnante profondeur de 1 000 mètres (3 300 pieds), faisant de cette montre la Superocean la plus profonde jamais produite. En plus de cette prouesse technique, la montre en titane est équipée d’un verrou de sécurité breveté pour la lunette rotative bidirectionnelle avec un insert en céramique, situé sur le flanc gauche, garantissant qu’aucune rotation accidentelle de la lunette n’interfère avec les arrêts de décompression.

Boîtier en titane de 46 mm de diamètre.

Protection contre les champs magnétiques grâce à un boîtier interne en fer doux.

Calibre automatique Breitling 10 certifié COSC avec une réserve de marche de 42 heures.

Deux options de bracelet : caoutchouc ou titane avec boucle déployante permettant des micro-ajustements jusqu’à 15 mm.

Prix : 6 300 $ (bracelet en caoutchouc), 6 950 $ (bracelet en titane).

Le cadran est disponible en deux teintes camouflage, noir et vert. Pour une touche de couleur, la pointe de la trotteuse centrale est jaune. Les larges aiguilles et les index sont recouverts de Superluminova pour une lisibilité facile sous l’eau. Le design s’inspire d’un modèle original des années 1960 surnommé « Superocean Slow Motion » grâce à son design épuré.

Superocean Automatic 36 : une explosion de couleurs

Pour les amateurs de montres aux proportions plus modestes et ouverts à l’utilisation de la couleur, Breitling propose également d’autres options. La Superocean Automatic 36, par exemple, présente un cadran blanc avec des marqueurs en dégradé arc-en-ciel, offrant une interprétation colorée du style minimaliste et concentré des Slow Motion. Ici aussi, l’architecture du cadran a une profondeur impressionnante qui renforce son caractère distinctif.

Cadran blanc avec marqueurs en dégradé arc-en-ciel.

Utilisation d’or rose pour la couronne et la prise de la lunette, ajoutant une touche de luxe et de contraste avec le blanc de l’insert en céramique de la lunette unidirectionnelle et du cadran.

Calibre automatique 17.

Bracelet en caoutchouc blanc.

Prix : 7 300 $.

Le design de cette montre combine l’élégance et la fonctionnalité, offrant aux amateurs de montres une option à la fois luxueuse et pratique pour l’été.