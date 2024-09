Breitling lance 32 nouvelles montres en édition limitée pour les équipes de la NFL : une collaboration inédite dans l’horlogerie de luxe

La marque horlogère suisse Breitling frappe un grand coup en dévoilant une collection exclusive de Chronomat B01 42 aux couleurs des 32 équipes de la NFL. Cette collaboration sans précédent dans l’industrie du luxe promet de séduire les amateurs de football américain et les collectionneurs de montres haut de gamme.

Une collection unique née d’un partenariat ambitieux

Breitling, réputée pour ses collaborations originales, a réussi un tour de force en négociant un partenariat avec l’ensemble des 32 équipes de la National Football League (NFL). Cette initiative, une première pour une marque horlogère suisse de luxe, a été célébrée lors d’une soirée tailgate organisée devant la boutique Breitling du quartier Meatpacking à New York.

La collection Chronomat B01 NFL comprend 32 modèles distincts, chacun arborant fièrement les couleurs et le logo d’une équipe de la NFL. Ces pièces d’exception sont disponibles exclusivement dans les boutiques Breitling, chez les revendeurs agréés et sur le site web de la marque, où certains modèles affichent déjà complet.

Des montres de luxe aux couleurs du football américain

Chaque montre de la collection Chronomat B01 42 NFL conserve les caractéristiques emblématiques du modèle Chronomat :

Les ergots saillants sur la lunette

Le cadran à trois compteurs

Le bracelet rouleaux classique

Les éléments distinctifs de cette édition spéciale incluent :

Le logo de l’équipe NFL sur le compteur à 9 heures

Le logo de la NFL gravé sur le fond du boîtier

Pour commémorer le 104e anniversaire de la NFL, chaque modèle est limité à 104 exemplaires numérotés. Ces montres en acier de 42 mm sont étanches jusqu’à 200 mètres et équipées du calibre chronographe B01 de Breitling, certifié COSC, offrant une réserve de marche de 70 heures.

Un lancement événementiel digne des plus grands matchs

La soirée de lancement, orchestrée par Thierry Prissert, président de Breitling USA, a réuni plusieurs stars de la NFL :

Boomer Esiason , ambassadeur de longue date de Breitling et ancien quarterback

, ambassadeur de longue date de Breitling et ancien quarterback Eli Manning , double vainqueur du Super Bowl et double MVP

, double vainqueur du Super Bowl et double MVP Tommy « Cutlets » DeVito , quarterback des Giants

, quarterback des Giants Logan Ryan , double champion du Super Bowl

, double champion du Super Bowl Tiki Barber, ancien Running Back des Giants

L’événement a également été marqué par les performances du groupe de rock américain Des Rocks et des étudiants de la Brooklyn United Marching Band, créant une ambiance digne des plus grands stades.

Une stratégie ambitieuse pour Breitling

Avec des prix oscillant entre 8 200 et 8 600 euros, cette collection représente un potentiel de ventes d’environ 28 millions d’euros pour Breitling. Georges Kern, le PDG de la marque, décrit cette collaboration comme un engagement à long terme, laissant présager de futures éditions limitées, peut-être même une montre spéciale Super Bowl.

Cette initiative audacieuse de Breitling témoigne de la capacité de la marque à innover et à conquérir de nouveaux marchés. En associant l’excellence horlogère suisse à la passion du football américain, Breitling crée non seulement des garde-temps exceptionnels, mais aussi de véritables objets de collection pour les fans de NFL et les amateurs d’horlogerie de luxe.