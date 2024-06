Breitling et Triumph s’associent pour une moto et une montre en édition limitée : l’alliance parfaite de la vitesse et du style !

Quand deux légendes s’unissent, le résultat ne peut être que spectaculaire. Breitling et Triumph viennent de dévoiler une collaboration inédite, associant une moto et une montre en édition limitée. Un duo qui allie performance, esthétique et exclusivité.

Une Triumph Speed Triple 1200 RR aux couleurs de Breitling

La star de cette collaboration est sans conteste la Triumph Speed Triple 1200 RR, une moto de légende revisitée pour l’occasion. Avec son moteur trois cylindres de 1 200 cm³ développant 177 ch, ce bolide offre des performances exceptionnelles sur circuit, tout en restant confortable au quotidien grâce à son guidon rehaussé et ses repose-pieds abaissés.

Seulement 270 exemplaires produits

Logo Breitling doré sur le réservoir

Écran TFT avec animation Breitling au démarrage

Prix : 10 990 €

Une Breitling Chronomat B01 42 assortie

Pour compléter cette moto d’exception, Breitling propose aux heureux propriétaires d’acquérir une Chronomat B01 42 en édition limitée. Ce chronographe emblématique se pare d’un boîtier en titane et or rouge, rappelant les teintes fumées des motos équipées d’amortisseurs dorés Öhlins. Le cadran en carbone fait écho aux surfaces noires mates de la Speed Triple.

Habituellement proposée avec un bracelet typique des années 1980, la Chronomat prend ici une dimension intemporelle grâce à son bracelet en cuir, en parfaite harmonie avec le design classique de la moto.

Une alliance évidente

Pour les passionnés de belles mécaniques, l’association entre montres et motos coule de source. Précision, performance, beauté : les deux univers partagent des valeurs communes. Avec cette collaboration, Breitling et Triumph proposent un duo d’exception, où chaque élément sublime l’autre.

Si le prix de la montre n’a pas été dévoilé, il ne fait aucun doute que les 270 chanceux qui pourront s’offrir la Speed Triple 1200 RR Breitling Edition ne résisteront pas à l’appel du poignet. Car comment imaginer cette moto sans sa montre assortie ?

Une chose est sûre : avec ce combo moto/montre, Breitling et Triumph font rimer vitesse et style avec une maestria inégalée. De quoi faire rêver tous les amateurs de sensations fortes et de belle horlogerie.