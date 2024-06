Breitling et Triumph dévoilent la nouvelle Chronomat B01 42 Triumph : Une montre audacieuse et unique pour les amateurs de moto !

Breitling et Triumph Motorcycles présentent leur troisième collaboration, qui allie l’esprit de la moto à l’univers de l’horlogerie. En 2024, la Chronomat, l’une des montres les plus emblématiques de la marque suisse, est mise à l’honneur avec une édition spéciale baptisée Chronomat B01 42 Triumph.

Un pari audacieux sur la montre mécanique

Lancée en 1984, à l’apogée des montres à quartz ultra-fines, la Chronomat marquait un pari audacieux de Breitling sur une montre mécanique aux proportions impressionnantes. Cette montre célébrait le centenaire de la marque avec panache et signait le grand retour du chronographe mécanique dans le riche héritage horloger de Breitling.

Un boîtier en titane et or rouge 18 carats

La Chronomat B01 42 Triumph arbore un boîtier en titane de 42 mm de diamètre, surmonté d’une lunette unidirectionnelle encadrée d’un anneau en or rouge 18 carats. La couronne et les poussoirs du chronographe sont également en or rouge 18 carats. L’étanchéité est assurée jusqu’à 200 mètres de profondeur.

Un cadran anthracite luminescent et des détails uniques

Le cadran luminescent affiche une superbe teinte anthracite qui offre un contraste saisissant avec les compteurs du chronographe et la petite seconde. Les index et les aiguilles s’harmonisent avec les touches d’or rouge. En y regardant de plus près, on découvre deux détails originaux : le logo Triumph sur l’aiguille centrale des secondes et la devise « for the ride » sur l’échelle tachymétrique intérieure.

Un mouvement chronographe certifié COSC

La Chronomat B01 42 Triumph est animée par le calibre 01, un mouvement chronographe éprouvé, certifié COSC, doté d’une roue à colonnes, d’un embrayage vertical et d’une réserve de marche de 70 heures. Ses finitions soignées peuvent être admirées à travers le fond saphir vissé du boîtier.

Boîtier en titane de 42 mm avec lunette en or rouge 18 carats

Étanchéité jusqu’à 200 mètres

Cadran anthracite luminescent avec logo Triumph et devise « for the ride »

Calibre manufacture 01 certifié COSC avec 70 heures de réserve de marche

Bracelet en cuir perforé marron avec boucle déployante

Prix : 10 900 $ hors taxes

Le bracelet en cuir perforé marron avec boucle déployante complète l’esthétique audacieuse et élégante de cette montre. La Breitling Chronomat B01 42 Triumph est proposée au prix de 10 900 $ hors taxes.

Cette nouvelle collaboration entre Breitling et Triumph rend hommage à la passion de la moto et à l’horlogerie de précision. La Chronomat B01 42 Triumph incarne parfaitement cet esprit d’aventure et de performance, avec son design unique alliant titane et or rouge, ses détails exclusifs et son mouvement chronographe haute performance. Une montre audacieuse et racée, qui séduira les amateurs de belles mécaniques, qu’elles soient horlogères ou motocyclistes.