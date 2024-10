Breitling Endurance Pro : la montre sportive dédiée à l’université de Stanford

Lancée en 2020, la collection Breitling Endurance Pro a rapidement su s’imposer comme le modèle d’entrée de gamme de la marque suisse, conçu pour les athlètes. Aujourd’hui, la marque horlogère poursuit sa collaboration avec les grandes universités américaines en dévoilant une édition spéciale dédiée à Stanford, la prestigieuse institution de la côte ouest. Après Princeton, l’Université de l’Alabama, l’Académie navale des États-Unis et l’Université du Michigan, c’est au tour de Stanford d’avoir sa propre montre Breitling.

Une montre moderne inspirée du passé sportif de Breitling

L’Endurance Pro est inspirée du chronographe Sprint des années 1970, une montre alors destinée aux sportifs avec une échelle de pulsations et un boîtier en résine léger. Cependant, la Breitling Endurance Pro d’aujourd’hui n’est pas une réédition vintage, mais une version totalement contemporaine. Elle se distingue notamment par son mouvement SuperQuartz, thermo-compensé pour une grande précision, et par son boîtier en Breitlight, un matériau composite révolutionnaire, 3,3 fois plus léger que le titane et 5,8 fois plus léger que l’acier inoxydable.

En plus de son faible poids, la montre dispose d’une lunette tournante avec des indications de boussole, idéale pour les activités en plein air. Ces éléments modernes, tout en respectant la philosophie du modèle original des années 1970, en font une montre adaptée à une variété d’activités sportives.

Une version dédiée à Stanford : caractéristiques et design

Avec son édition spéciale Stanford, Breitling conserve les dimensions déjà bien établies de l’Endurance Pro : un boîtier de 44 mm de diamètre pour 12,5 mm d’épaisseur. Le modèle pèse seulement 64,2 grammes, incluant son bracelet en caoutchouc noir, conçu pour s’ajuster parfaitement à toutes les situations.

Les détails distinctifs de cette édition incluent :

Un fond de boîtier en Breitlight gravé avec le logo de l’université Stanford.

Des accents rouges sur la couronne et le poussoir start/stop, en référence aux couleurs emblématiques de Stanford.

Une étanchéité jusqu’à 100 mètres, idéale pour une utilisation quotidienne, y compris dans des conditions aquatiques.

Le cadran de cette édition suit également les lignes des autres modèles universitaires, avec trois compteurs chronographes, une échelle de pulsations et une fenêtre de date à 4h30. L’utilisation du rouge et du blanc, couleurs symboliques de Stanford, renforce l’esthétique de la montre, tandis que le logo de l’université figure dans le compteur des secondes à 6h.

Un mouvement précis pour des performances athlétiques

Au cœur de l’Endurance Pro Stanford University Edition bat le calibre Breitling SuperQuartz 82, un mouvement certifié chronomètre par le COSC, garantissant une précision à +/- 10 secondes par an. Ce mouvement, basé sur une fondation ETA, intègre un capteur thermique permettant de compenser les fluctuations de température, ce qui en fait une montre particulièrement adaptée aux activités en extérieur et aux sports de compétition.

La fonction chronographe est capable de mesurer des intervalles jusqu’à 30 minutes, avec un compteur dédié au 1/10ème de seconde à 2h. Ce niveau de précision est idéal pour les sportifs souhaitant suivre des performances précises.

Le bracelet : confort et polyvalence

Contrairement aux éditions précédentes, l’édition Stanford est équipée d’un bracelet noir, qui apporte une polyvalence esthétique supplémentaire. Le bracelet en caoutchouc, gravé du logo Breitling, se rétrécit de 22 mm à 20 mm pour un confort accru au poignet, tandis que la boucle ardillon en Breitlight assure une légèreté maximale.

Un hommage haut de gamme aux universités américaines

L’Endurance Pro est la montre la plus accessible de Breitling, et cette gamme dédiée aux universités américaines permet d’offrir une version premium des traditionnelles montres aux couleurs des écoles. Historiquement, les montres universitaires étaient des objets simples et économiques. Breitling casse ce moule avec ses éditions spéciales haut de gamme, permettant aux anciens élèves et aux fans de célébrer leur université avec un garde-temps de qualité.

Avec un prix fixé à environ 3 400 euros, la Breitling Endurance Pro Stanford University Edition se positionne comme une option abordable dans la collection de la marque, tout en offrant des caractéristiques bien au-dessus des standards habituels des montres inspirées des établissements scolaires. Cette édition spéciale est vendue au même prix que les autres modèles de la collection universitaire, et il est fort probable que Breitling continue d’étendre cette ligne à d’autres universités réputées pour leurs programmes sportifs de haut niveau.

Une montre pensée pour les athlètes et les passionnés

Avec son mélange de technologie moderne, de design sportif et de références universitaires, la Breitling Endurance Pro Stanford University Edition s’impose comme un modèle polyvalent. Elle s’adresse non seulement aux athlètes, mais aussi aux amateurs de montres techniques à la recherche d’un accessoire de prestige qui affiche fièrement leurs couleurs académiques. Breitling réussit ainsi à transformer une simple montre universitaire en un véritable symbole de réussite sportive et académique, tout en garantissant une expérience horlogère de haut niveau.