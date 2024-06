Breitling Emergency : la montre qui peut vous sauver la vie !

Vous rêvez d’une montre capable de vous tirer d’un mauvais pas lors de vos aventures extrêmes ? Découvrez la fascinante Breitling Emergency, un garde-temps doté d’une fonction unique : un localisateur d’urgence intégré qui peut alerter les secours en cas de péril. Plongez dans l’histoire incroyable de cette montre culte !

La genèse d’une montre d’exception

L’histoire commence avec Ernest Schneider, l’homme qui a racheté Breitling en 1979 alors que la marque était au bord du gouffre. Ancien officier de l’armée suisse et pilote, il se concentre sur les montres d’aviation, dont la fameuse Aerospace en 1985. C’est lors d’une réunion de l’OTAN sur les balises de détresse qu’il a l’idée de génie : intégrer un émetteur radio miniature dans une montre pour localiser les pilotes en cas de crash.

Après des années de développement et 7 millions de dollars investis, la Breitling Emergency voit le jour en 1995. Ses atouts :

Une antenne de 60 cm émettant un signal de détresse sur la fréquence d’urgence 121,5 MHz

Une portée de 167 km permettant une localisation précise par triangulation

Un contrat engageant l’acheteur à ne pas abuser de la fonction d’urgence

Une montre qui a sauvé des vies

Loin d’être un gadget marketing, la Breitling Emergency a prouvé son utilité en sauvant des dizaines de vies pendant ses 15 ans de commercialisation (1995-2010). Parmi les rescapés célèbres, on compte :

Un parachutiste militaire suisse blessé en terrain montagneux

Deux aventuriers britanniques secourus sur un radeau de survie dans l’océan Austral

Les pilotes Bertrand Piccard et Brian Jones lors de leur tour du monde en ballon sans escale en 1999

Trois versions pour tous les goûts

La Breitling Emergency se décline en trois variantes principales :

Deux versions en titane avec mouvement ana-digi (dont une certifiée chronomètre)

Une version tout analogique en acier inoxydable

Des cadrans noirs, bleus, jaunes ou oranges

Une série spéciale en or 18 carats pour les propriétaires de jets privés

Les modèles les plus convoités

Portée par des ambassadeurs de renom comme l’aventurier Bear Grylls, la Breitling Emergency suscite un véritable engouement. Parmi les séries limitées les plus prisées, on trouve la Blackwater Emergency, réservée aux agents de cette sulfureuse société militaire privée. Avec seulement 150 exemplaires produits, elle arbore le logo de Blackwater, une patte d’ours dans un viseur, et était fournie comme équipement de base pour les opérations spéciales de la CIA.

Une technicité hors norme

Sous ses airs de montre aviateur classique, la Breitling Emergency cache une mécanique d’une complexité redoutable. Elle intègre deux systèmes indépendants :

Le localisateur d’urgence avec ses deux antennes (une de 60 cm, l’autre extensible jusqu’à 160 km de portée)

Le module horloger ana-digi avec affichage analogique de l’heure locale et fonctions numériques (chronographe, 2e fuseau, alarme…)

Le tout est alimenté par deux batteries distinctes pour assurer le fonctionnement du localisateur même en cas de choc endommageant la montre. Un concentré de technologie et de fiabilité !

Un écrin à la hauteur

Chaque Breitling Emergency est livrée dans un imposant boîtier en plastique siglé « For Aeronautical Use Only », avec à l’intérieur :

Un testeur radio pour vérifier le bon fonctionnement du localisateur

Un tournevis et des piles de rechange

Un mode d’emploi sur VHS (!) traduit en six langues

Le fameux contrat engageant la responsabilité de l’acheteur en cas d’abus

Un packaging hors norme qui renforce encore l’aura d’exceptionnalité de cette montre pas comme les autres.

Au poignet, un titan de titane

Avec son boîtier de 43 mm de diamètre pour 15 mm d’épaisseur, la Breitling Emergency ne passe pas inaperçue. Mais grâce à sa carrure et son bracelet intégralement en titane brossé, elle affiche une légèreté et un confort de port étonnants. De quoi oublier ses mensurations bodybuildées !

Côté cadran, la lisibilité est le maître-mot avec :

Un contraste optimal entre aiguilles argentées et index luminescents

Un traitement antireflet invisible qui donne l’impression de pouvoir toucher les aiguilles

Un épais revêtement luminescent vert « old school » qui assure une lisibilité nocturne longue durée

L’appel de l’aventure au poignet

Avec son look de montre de forces spéciales, ses écrans digitaux et sa grosse couronne « DO NOT TOUCH » qui donne furieusement envie d’appeler les secours, la Breitling Emergency ne vous laissera pas indifférent. On se surprend à rêver d’aventures, de défis un peu fous et de voyages lointains… tout en sachant que si le destin nous joue des tours, l’aide n’est qu’à un tour de couronne. Une assurance-vie au poignet qui pousse à se dépasser !

Alors, prêt à succomber à l’appel de l’aventure avec cette montre d’exception ? La Breitling Emergency n’attend que vous pour partir à la conquête de nouveaux horizons. Une chose est sûre, vous ne verrez plus jamais les montres de la même façon !