Breitling dévoile sa collection Avenger édition navale : des chronographes d’élite pour les as de l’aéronavale

La maison horlogère suisse Breitling frappe fort avec sa nouvelle collection Avenger édition navale. Ces chronographes d’exception rendent hommage à l’élite de l’aéronavale américaine, fusionnant robustesse militaire et raffinement horloger. Plongeons dans l’univers de ces garde-temps qui repoussent les limites de la performance et du style.

L’Avenger : le fleuron militaire de Breitling

La collection Avenger de Breitling incarne l’esprit aventurier et militaire de la marque. Associée à l’imagerie des pilotes d’hélicoptères et du personnel au sol, elle s’impose comme la ligne la plus « martial » du catalogue Breitling.

Cette nouvelle collaboration avec la Marine américaine, deuxième force aérienne mondiale, s’inscrit parfaitement dans cet ADN. Elle se décline en trois modèles inspirés par :

L’Académie navale des États-Unis

L’escadron VX-30 « The Bloodhounds » de l’US Navy

L’escadron VX-31 « The Dust Devils » de l’US Navy

Un trio de chronographes robustes et raffinés

La nouvelle collection Breitling Avenger édition navale se compose de trois modèles :

La Breitling Avenger B01 Chronographe 44 Night Mission U.S. Naval Academy

La Breitling Avenger B01 Chronographe 44 Night Mission USN Bloodhounds

La Breitling Avenger B01 Chronographe 44 Night Mission USN Dust Devils

Ces montres allient le design robuste de la ligne Avenger à une esthétique militaire moderne, sans sacrifier le raffinement caractéristique de Breitling.

Un boîtier en céramique high-tech

Les trois modèles partagent un boîtier en céramique noire aux dimensions imposantes :

Diamètre : 44 mm

Épaisseur : 15,2 mm

Ce matériau offre plusieurs avantages :

Légèreté accrue par rapport à l’acier

Résistance aux rayures exceptionnelle

Esthétique mate et technique

Le design musclé de l’Avenger est sublimé par cette finition sombre, avec quelques touches de brossage sur les surfaces supérieures des cornes et les ergots de la lunette. L’étanchéité est garantie jusqu’à 300 mètres, assurant une polyvalence totale.

Des cadrans aux couleurs de l’US Navy

C’est au niveau des cadrans que ces Breitling Avenger édition navale se démarquent vraiment :

Avenger B01 Chronographe 44 Night Mission U.S. Naval Academy :

Cadran bleu marine mat

Accents dorés sur les compteurs et l’échelle extérieure

Emblème de l’Académie navale à 9h

Avenger B01 Chronographe 44 Night Mission USN Bloodhounds :

Cadran gris anthracite mat

Accents jaune vif

Emblème de l’escadron VX-30 « The Bloodhounds » à 9h

Avenger B01 Chronographe 44 Night Mission USN Dust Devils :

Cadran noir profond mat

Accents rouge flamboyant

Emblème de l’escadron VX-31 « The Dust Devils » à 9h

Le calibre 01 : la précision suisse au service de l’aéronavale

Au cœur de ces chronographes Breitling Avenger bat le calibre 01, un mouvement manufacture aux performances remarquables :

Réserve de marche : 70 heures

Fréquence : 28 800 alternances/heure

Roue à colonnes et embrayage vertical

Certification chronomètre COSC

Les finitions sont à la hauteur du prestige de la collection, avec un mélange de brossage et de sablage sur les ponts et un rotor squelette élégant.

Un bracelet « cuir militaire » pour compléter l’ensemble

Chaque modèle est équipé d’un bracelet en « cuir militaire » à effet textile :

Bleu marine pour la version Naval Academy

Noir avec surpiqûres assorties pour les versions Bloodhounds et Dust Devils

Ces bracelets renforcent l’esprit militaire tout en assurant un confort optimal au poignet.

La nouvelle collection Breitling Avenger édition navale incarne parfaitement l’héritage militaire de la marque, tout en offrant des montres résolument modernes et performantes. Ces chronographes d’exception séduiront les passionnés d’horlogerie et les amateurs d’aviation militaire, prêts à investir 9500 euros pour arborer au poignet un concentré de technologie et de prestige.