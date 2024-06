Breitling Dévoile les Nouvelles Montres Superocean Automatic 42 et 36 avec Cadran Arc-en-Ciel !

Breitling célèbre l’arrivée de l’été avec une collection de montres de plongée hautes en couleurs, parfaites pour vous mettre dans l’ambiance du soleil, du surf et du sable. Les célèbres cadrans arc-en-ciel de la marque font leur grand retour, cette fois-ci sur les modèles Superocean Automatic. Déclinées en deux tailles, deux métaux et plusieurs bracelets en caoutchouc colorés, découvrez les cinq nouvelles montres Breitling Superocean Automatic 42 et 36 avec cadran arc-en-ciel.

Un design vintage revisité avec une touche d’arc-en-ciel

Fidèles à l’esprit vintage de la collection Superocean Automatic lancée en 2022, les cadrans arborent une échelle des minutes proéminente sur la périphérie, des index épais et des aiguilles des minutes en forme de pagaie. La touche arc-en-ciel se manifeste par un dégradé de couleurs Super-LumiNova – jaune, vert, bleu, indigo, violet, rouge et orange – qui habillent les aiguilles et les index.

Superocean Automatic 42 : des montres de plongée hautes en couleurs

Hormis les nouveaux cadrans blanc et noir avec des accents arc-en-ciel, ces nouvelles Superocean Automatic 42 sont identiques aux modèles déjà présents dans le catalogue :

Boîtier en acier inoxydable de 42 mm (12,56 mm d’épaisseur et 47,76 mm de longueur de cornes)

Étanchéité jusqu’à 300 mètres

Lunette crantée avec insert en céramique noire

Bracelets en caoutchouc éclatants assortis aux cadrans : turquoise (réf. A17375211B2S1), aigue-marine (réf. A17375211B2S2), orange (réf. A17375211B2S) et jaune (réf. A17375211B2S4), tous équipés d’un fermoir dépliant en acier inoxydable

Superocean Automatic 36 : une expérience luxueuse au bord de la piscine

Si les modèles de 42 mm évoquent une plage animée parsemée de parasols, de ballons de plage et de serviettes multicolores, la Superocean Automatic 36 (réf. U17377211A1S1) s’apparente davantage à une expérience luxueuse au bord de la piscine, à se prélasser dans des cabanas aux rideaux blancs flottant au vent, tout en sirotant un verre de champagne bien frais.

Boîtier en acier inoxydable de 36 mm (12,21 mm d’épaisseur, 42,41 mm de longueur de cornes) avec une étanchéité jusqu’à 300 mètres

Lunette en or rouge 18 carats avec insert en céramique blanche

Couronne de remontoir en or rouge

Cadran entièrement blanc avec aiguilles et index luminescents dégradés

Bracelet en caoutchouc blanc assorti avec fermoir dépliant en acier inoxydable

Un mouvement automatique certifié COSC

Les montres Superocean Automatic 42 et 36 avec cadran arc-en-ciel sont équipées du calibre 17 certifié COSC (basé sur l’ETA 2824-2), un mouvement automatique battant à une fréquence de 28 800 alternances par heure et offrant une réserve de marche d’environ 38 heures.

Des montres parfaites pour l’été, selon le PDG de Breitling

Georges Kern, PDG de Breitling, a déclaré : « Avec l’été qui arrive, nos nouveaux modèles Superocean colorés sont vos compagnons ultimes, que vous surfiez sur les vagues ou que vous vous détendiez lors d’un dîner au bord de la plage. »

Les Superocean Automatic 42 en acier inoxydable avec cadran arc-en-ciel sont proposées au prix de 5 200 $, tandis que la Superocean Automatic 36 bicolore en acier et or rouge avec cadran arc-en-ciel est disponible au prix de 7 200 $. Elles sont d’ores et déjà disponibles à l’achat.

Avec ces nouvelles créations haute en couleurs, Breitling nous invite à plonger dans l’été avec style et originalité. Que vous soyez un amateur de plongée, un passionné de montres ou simplement à la recherche d’un accessoire estival élégant et fonctionnel, les Superocean Automatic 42 et 36 avec cadran arc-en-ciel sauront vous séduire. Alors, prêt à ajouter une touche d’arc-en-ciel à votre poignet cet été ?