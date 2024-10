Breitling Chronomat 28 : une nouvelle montre élégante pour les poignets fins en 2024

Breitling surprend avec la sortie de la Chronomat 28, une montre redessinée pour un style « sports-chic » encore plus sophistiqué. Avec son boîtier de seulement 28 mm et des détails modernes, cette nouvelle édition s’impose comme l’un des plus petits modèles de la collection Chronomat, combinant matériaux luxueux et innovations durables.

Le boîtier le plus petit de l’histoire des chronomat

Avec un diamètre de 28 mm, la Chronomat 28 est désormais la montre la plus compacte de la ligne. Cette taille mini est un tournant pour Breitling, qui ne proposait pas de boîtier inférieur à 32 mm dans sa gamme Chronomat avant ce lancement. Son design compact de 8,46 mm d’épaisseur et 34,6 mm de hauteur (de l’extrémité de la corne supérieure à la corne inférieure) en fait une montre parfaite pour les poignets fins.

Tout en restant fidèle à l’ADN de la Chronomat, cette version conserve les éléments emblématiques de la marque : la couronne en forme d’oignon dotée de deux joints d’étanchéité pour une résistance à l’eau de 100 mètres, le verre saphir cambré et la célèbre lunette à « rider tab ». Ces ergots plats, devenus un signe distinctif de la collection depuis les années 1980, protègent le verre contre les chocs, hommage à une fonctionnalité autrefois cruciale pour les pilotes.

Des modèles raffinés avec des diamants et nacre

Les quatre modèles de la collection Chronomat 28 offrent des choix raffinés de couleurs et de matériaux, parfaits pour celles en quête d’une montre à la fois élégante et contemporaine. Trois versions sont proposées en acier inoxydable, tandis qu’une quatrième est en acier et or rouge. Toutes les montres arborent des diamants créés en laboratoire, traçables et certifiés durables, positionnés selon les standards de qualité CS-007, dans le cadre de l’engagement « Origins » de Breitling pour des diamants éthiques.

Chaque modèle présente un cadran en nacre scintillante, déclinée dans plusieurs teintes élégantes :

Acier et or rouge avec cadran en nacre blanche (réf. U72310531A1U1)

Acier avec lunette en diamant et cadran en nacre noire (réf. A72310531G1A1)

Acier avec cadran nacré pastel bleu (réf. A72310101C1A1)

Acier avec cadran nacré pastel rose (réf. A72310101K1A1)

Les index des heures sont sertis de diamants, apportant une touche lumineuse et sophistiquée, tandis que les aiguilles sont enduites de Super-LumiNova pour une lisibilité optimale, même dans des conditions de faible luminosité. Un rehaut de 60 minutes entoure chaque cadran, ajoutant au caractère fonctionnel de cette montre résolument moderne.

Le bracelet rouleaux : un symbole modernisé

Le fameux bracelet Rouleaux, réintroduit lors du remodelage de la collection en 2020, revient sur la Chronomat 28 pour un look sportif et vintage à la fois. Ce bracelet en acier inoxydable est composé de maillons arrondis, assemblés avec précision pour assurer un ajustement confortable et une esthétique unique. Les bords biseautés et polis des maillons rejoignent harmonieusement les cornes redessinées pour offrir une transition fluide entre le boîtier et le bracelet.

Les modèles en acier et en deux tons (acier et or rouge) bénéficient de maillons centraux polis pour un contraste subtil et sophistiqué. Tous sont équipés d’un fermoir papillon dissimulé, assurant un look épuré et sans interruption visuelle.

Le calibre Breitling 72 SuperQuartz™ : précision et durabilité

Au cœur de la Chronomat 28 bat le mouvement Breitling 72 SuperQuartz™, un calibre quartz thermo-compensé qui garantit une précision dix fois supérieure à celle des mouvements quartz standards. Le mouvement est ajusté pour tenir compte des variations de température, assurant une fiabilité accrue. Certifié COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), il offre une fonction de base heure uniquement, avec une autonomie de batterie de 3 à 4 ans.

Cette précision exceptionnelle, combinée à une durabilité prolongée, positionne la Chronomat 28 comme un modèle idéal pour les amateurs d’horlogerie exigeant le meilleur de la technologie sans compromis sur l’élégance.

Prix et disponibilité de la chronomat 28

La nouvelle collection Chronomat 28 est désormais disponible en ligne et dans les boutiques Breitling. Le prix des modèles varie selon les matériaux et les détails de chaque montre :

Les deux modèles en acier inoxydable sans lunette sertie de diamants sont disponibles au prix de environ 4 500 € .

. Le modèle en acier avec lunette en diamant est proposé à environ 6 600 € .

. Enfin, la version bicolore en acier et or rouge avec lunette sertie est affichée à environ 9 600 €.

Un modèle pensé pour les poignets féminins

La sortie de la Chronomat 28 marque un tournant pour Breitling, offrant une montre adaptée aux poignets plus fins sans sacrifier les éléments iconiques de la marque. Ce modèle, avec ses dimensions réduites et son esthétique précieuse, devrait séduire de nombreuses amatrices de montres de luxe qui recherchent une pièce distinctive et fonctionnelle.

Si la version actuelle est ornée de nacre et de diamants, il serait intéressant de voir si Breitling élargira la gamme Chronomat 28 pour inclure des modèles avec des cadrans plus sobres, sans diamants, à l’image de la Chronomat 32. Une telle extension pourrait répondre aux goûts de celles qui préfèrent un style plus minimaliste.

Avec la Chronomat 28, Breitling poursuit l’évolution de sa collection, offrant un modèle qui associe l’héritage horloger à une touche de modernité et de durabilité, pour une élégance intemporelle et un engagement éthique renouvelé.