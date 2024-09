Breitling célèbre ses 140 ans avec trois montres d’exception qui vont marquer l’histoire de l’horlogerie

Pour son 140e anniversaire, Breitling frappe fort en dévoilant trois modèles exclusifs équipés de son tout nouveau mouvement Calibre B19. Ces garde-temps d’exception incarnent l’héritage d’innovation de la marque et promettent de révolutionner le monde de l’horlogerie de luxe.

Le Calibre B19 : une prouesse technique sans précédent

Au cœur de cette collection anniversaire, le Calibre B19 se distingue comme le premier mouvement de Breitling à intégrer un chronographe à calendrier perpétuel. Cette innovation garantit une précision exceptionnelle pendant près d’un siècle sans ajustement majeur. Doté d’un calendrier complet, d’une phase de lune et d’une réserve de marche de 96 heures, ce mouvement établit une nouvelle référence dans l’industrie horlogère.

Trois modèles iconiques réinventés

La collection anniversaire se compose de trois modèles emblématiques, chacun limité à 140 exemplaires en or rouge 18 carats :

La Premier B19 Datora 42 : une réinterprétation élégante du modèle de 1943

: une réinterprétation élégante du modèle de 1943 La Navitimer B19 Chronograph 43 : l’icône de 1952 conservant sa célèbre règle à calcul

: l’icône de 1952 conservant sa célèbre règle à calcul La Super Chronomat B19 44 : le modèle robuste de 1983, désormais doté d’un cadran squelette

Un hommage à l’histoire, un regard vers l’avenir

Chaque montre est présentée dans un écrin luxueux, accompagnée d’un exemplaire personnalisé du livre « Breitling : 140 ans en 140 histoires ». Cette collection ne se contente pas de célébrer le passé glorieux de Breitling ; elle pose également les jalons des innovations futures de la marque.

Une exclusivité qui a un prix

Bien que les prix exacts n’aient pas été communiqués, ces éditions limitées s’annoncent comme des pièces de collection hautement convoitées. Leur rareté et leur sophistication technique en font des investissements potentiellement lucratifs pour les passionnés d’horlogerie.

L’avis de notre rédaction : un tournant dans l’histoire de Breitling

Avec cette collection anniversaire, Breitling ne se contente pas de célébrer son passé ; la marque réaffirme sa position de leader dans l’innovation horlogère. Le Calibre B19 représente une avancée technique majeure, plaçant Breitling au sommet de l’horlogerie de luxe contemporaine.

La Premier B19 Datora 42 séduira les amateurs de design classique et élégant, tout en offrant des fonctionnalités chronographiques de pointe. La Navitimer B19 Chronograph 43, avec sa règle à calcul emblématique, continue de fasciner les pilotes et les passionnés d’aviation. Quant à la Super Chronomat B19 44, son design robuste et son cadran squelette en font une pièce résolument moderne et audacieuse.

Cette collection anniversaire illustre parfaitement la capacité de Breitling à honorer son héritage tout en repoussant les limites de l’innovation. Comme le souligne Georges Kern, PDG de Breitling, « Il s’agit d’être aussi révolutionnaire que nos 140 années de premières l’exigent ». Un pari réussi qui promet de marquer l’histoire de l’horlogerie et d’inspirer les futures générations de garde-temps Breitling.