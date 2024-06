Breitling Avenger Chronograph 45 Night Mission : un chronographe sportif et robuste à l’épreuve des missions nocturnes

Découvrez notre test complet de la Breitling Avenger Chronograph 45 Night Mission, un modèle imposant et fonctionnel au look militaire. Cette montre emblématique de la collection Avenger rénovée en 2019 séduit par son design frappant, son confort surprenant et ses performances chronométriques.

Un design puissant et industriel

Avec son cadran et son bracelet vert militaire, ainsi que son boîtier traité DLC anthracite, l’Avenger Chronograph 45 Night Mission ne passe pas inaperçue. Tout dans cette montre respire la force et la robustesse :

La large lunette crantée

Les poussoirs de chronographe protégés par des anneaux

La grande couronne vissée avec protège-couronne

Les imposants index

Le bracelet en cuir de veau à l’aspect industriel

Un confort de port étonnant

Malgré ses dimensions généreuses (45 mm de diamètre pour 16,5 mm d’épaisseur), la montre se porte avec un confort surprenant. Grâce à son fond lisse, son bracelet en cuir souple et sa boucle plate, elle épouse parfaitement le poignet. Son poids plume de 120 grammes, obtenu par l’utilisation du titane, y contribue également.

Une lisibilité contrastée

Les chiffres, aiguilles et point luminescent de la lunette unidirectionnelle brillent intensément la nuit, garantissant une lisibilité pendant de nombreuses heures. La lecture est tout aussi aisée de jour, même si la finesse de l’échelle des minutes et la faible contrast des aiguilles du chronographe la rendent parfois approximative.

Un mouvement solide et précis

La nouvelle Avenger abrite le calibre Breitling 13, basé sur le Sellita SW500 « Chronomètre ». Certifié COSC, il affiche une précision chronométrique de -4/+6 secondes par jour. Notre test sur machine a relevé un écart moyen de +4,7 sec/jour, confirmé lors du port réel au poignet. Seul bémol, le léger jeu des aiguilles détecté lors du réglage de l’heure.

Une montre adaptée à toutes les missions

Étanche à 300 mètres avec sa lunette unidirectionnelle, l’Avenger Chronograph 45 Night Mission peut aussi faire office de montre de plongée. Ses finitions soignées et fonctionnelles, comme les anneaux protège-poussoirs, en font un partenaire idéal pour le sport et le quotidien.

Avec son design réussi, son confort et sa facilité d’utilisation, la nouvelle Avenger Chronograph 45 Night Mission a confirmé notre première impression. Malgré une lisibilité perfectible sur les temps intermédiaires, Breitling signe ici une montre de sport robuste et précise, adaptée à toutes les missions du quotidien, de jour comme de nuit.