Breguet présente sa nouvelle Tradition Chronographe Indépendant 7077 dans un bleu signature

Breguet, maison horlogère française de renom, dévoile une nouvelle version de son modèle Tradition Chronographe Indépendant 7077 dans une nuance de bleu élégante et caractéristique. Cette pièce exceptionnelle marie l’esthétique intemporelle de la collection Tradition à des innovations techniques avant-gardistes, présentant aux collectionneurs un garde-temps sophistiqué et efficace.

Un boîtier en or blanc 18 carats magnifié par le « Bleu Breguet »

Le boîtier de 44 mm en or blanc 18 carats présente un profil classique avec une bande de boîtier cannelée et des poussoirs vissés. Le cadran en or, orné du fameux motif Clous de Paris délicatement réalisé à la main, se pare d’un bleu intense et éclatant, appelé « Bleu Breguet« . Cette couleur met en valeur la structure technique du mouvement et assure une lisibilité optimale des indications horaires et chronographiques, affichées par des aiguilles rhodiées.

La Tradition Chronographe Indépendant 7077 « Bleu Breguet » se distingue par plusieurs éléments clés :

Son boîtier en or blanc 18 carats de 44 mm de diamètre

Son cadran en or décoré du motif Clous de Paris exécuté à la main

Ses aiguilles rhodiées pour les heures, minutes et fonctions chronographe

Son fond saphir offrant une vue sur le calibre 580DR

Un calibre manufacture novateur avec double train de rouage

Cette pièce est animée par le calibre manufacture 580DR, un mouvement mécanique à remontage manuel doté d’une construction innovante. Deux trains de rouage indépendants garantissent une précision de marche optimale pour l’affichage de l’heure et le chronographe. Le rouage principal bénéficie d’une réserve de marche de 55 heures, tandis que le chronographe dispose d’une réserve de marche spécifique de 20 minutes et d’une fréquence élevée de 36 000 alternances par heure, assurant une grande précision de mesure des temps courts.

Les atouts techniques majeurs du calibre 580DR :

Deux trains de rouage indépendants pour l’heure et le chronographe

Réserve de marche de 55 heures pour le rouage principal

Réserve de marche de 20 minutes pour le chronographe

Fréquence élevée de 36 000 alt/h pour le chronographe

Un tribut à l’héritage horloger de Breguet

Avec la Tradition Chronographe Indépendant 7077 « Bleu Breguet », la maison horlogère célèbre son riche patrimoine tout en affirmant sa capacité d’innovation. Le travail minutieux apporté aux finitions et les solutions techniques d’avant-garde reflètent le savoir-faire exceptionnel de Breguet et son engagement à repousser les frontières de l’horlogerie mécanique.

Proposée en édition limitée au tarif de 86 500 euros (environ 96 798 dollars), la Tradition Chronographe Indépendant 7077 « Bleu Breguet » est désormais disponible sur demande auprès de la marque. Un garde-temps d’exception qui ravira les collectionneurs recherchant une montre combinant esthétique intemporelle et innovations techniques de pointe.