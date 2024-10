Breguet dévoile deux modèles Classique en platine : élégance et savoir-faire exceptionnel

in

Avec le lancement des Classique 5177 et 7787 en platine, Breguet enrichit sa gamme de montres intemporelles, alliant matériaux précieux et sophistication horlogère. Ces nouvelles pièces en platine 950 arborent un somptueux cadran en émail Grand Feu noir, orné de détails qui subliment l’esthétique traditionnelle et le raffinement de la marque.

Un duo de montres en platine pour la collection Classique

Breguet signe une première dans sa collection Classique en dévoilant deux nouvelles références en platine 950 : les modèles Classique 5177 et Classique 7787. Ces garde-temps d’exception se caractérisent par des cadrans en émail Grand Feu d’un noir profond, une couleur audacieuse pour la marque, habituellement attachée à des tons plus classiques.

Chaque modèle est sublimé par des chiffres caractéristiques de Breguet, ainsi qu’une échelle des minutes alternant motifs d’astérisques et figures géométriques en forme de losange tous les quarts d’heure. Avec leurs proportions harmonieuses et un design épuré, ces modèles rappellent le savoir-faire et l’innovation esthétique que la maison horlogère met en avant depuis des décennies.

Classique 5177 : un modèle épuré avec fenêtre de date élégante

Le modèle Classique 5177, d’un diamètre de 38 mm, est conçu pour les amateurs de montres à la fois discrètes et sophistiquées. Cette montre en platine est équipée d’une fenêtre de date subtile à trois heures, intégrée en ton sur ton avec le noir profond du cadran. Avec son calibre 777 Q Manufacture, la 5177 offre une précision remarquable et une élégance intemporelle.

Le mouvement de cette montre, soigneusement travaillé, se distingue par un poids oscillant en or 18 carats rhodié, orné d’un motif guilloché unique en « mosaïque étoilée ». L’inscription “BREGUET EDITION SPECIALE” est gravée sur ce rotor, rappelant l’exclusivité de cette pièce. Ce modèle Classique 5177 est proposé au prix de 43 200 euros, une somme qui reflète l’excellence artisanale et l’attention aux détails qui font la renommée de Breguet.

Classique 7787 : une élégance romantique avec phase de lune

Le modèle Classique 7787, quant à lui, se distingue par son cadran poétique, marqué par une fenêtre de phase de lune qui indique précisément les 29,5 jours du cycle lunaire. Ce modèle introduit également une échelle de réserve de marche en forme d’éventail située sur la partie inférieure du cadran, permettant au porteur de vérifier l’état de la réserve d’énergie de la montre, qui atteint 38 heures grâce au calibre 591 DRL.

Le rotor en or 22 carats de cette Classique 7787, visible à travers le fond de boîte transparent, est également rhodié et orné d’un motif guilloché en “grain d’orge”. D’une grande finesse, ce détail accentue le caractère raffiné de la montre. La Classique 7787 est commercialisée au prix de 51 300 euros, renforçant son statut de montre de luxe pour les collectionneurs en quête d’une touche de romantisme dans un garde-temps unique.

Disponibilité et acquisition des modèles Classique en platine

Ces deux nouveautés sont désormais disponibles en pré-commande dans les boutiques Breguet, offrant aux passionnés d’horlogerie l’opportunité de découvrir l’élégance et le raffinement du platine associé au savoir-faire artisanal exceptionnel de la maison. Pour plus de détails sur ces pièces rares, il est conseillé de se rendre en boutique ou de consulter les informations fournies par Breguet.

Avec ces nouvelles créations, Breguet perpétue l’héritage de la collection Classique tout en introduisant des touches modernes et audacieuses, répondant ainsi aux attentes des collectionneurs les plus exigeants.