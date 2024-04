Bravur lance la collection Team Heritage : Une nouvelle ère pour les montres inspirées du cyclisme

Découvrez la collection Team Heritage de Bravur, une ligne de montres qui célèbre le cyclisme avec élégance et audace, marquant un tournant dans l'univers horloger suédois.

Un vent de nouveauté souffle sur Bravur

La marque suédoise Bravur, connue pour son design scandinave épuré et son attachement au cyclisme, franchit une nouvelle étape avec le lancement de sa collection Team Heritage. Cette nouvelle ligne se distingue par des boîtiers de 38mm aux angles plus marqués que les précédentes créations, tout en conservant une certaine douceur dans les formes, offrant un porté agréable et fluide au poignet.

Design et finitions : une élégance revisitée

La collection Team Heritage se décline en noir PVD pour un fini entièrement mat, ou en acier inoxydable, la variante à cadran pourpre MER étant exclusivement en acier. Chaque modèle arbore un verre saphir et une résistance à l'eau de 100m. Les montres sont équipées de bracelets en caoutchouc FKM ajustés ou de bracelets en cuir perforé de style course, tous deux à libération rapide, pour un confort et un style optimisés.

Célébration de l'esprit cycliste

Les cadrans des montres Team Heritage rendent hommage à des équipes cyclistes historiques, chacun arborant le design du casque de cyclisme à 6 heures. Avec des aiguilles partiellement polies et remplies de Super-LumiNova, cette collection incarne l'esprit du cyclisme de manière subtile mais affirmée.

Le cadran REN, inspiré de l'équipe Renault, présente un design en sandwich avec des rayures noires et blanches sur fond jaune.

Le cadran PEU, évoquant l'équipe Peugeot, se distingue par un centre en damier en relief et des marqueurs d'heure verts.

Le cadran MER, en hommage à l'équipe Mercier, arbore un audacieux pourpre avec un anneau chapitre jaune et des indices appliqués en Super-LumiNova.

Un mouvement automatique suisse de qualité

La ligne Team Heritage est animée par le mouvement automatique suisse Sellita SW200, un choix cohérent pour Bravur qui privilégie cette marque de mouvements pour ses montres mécaniques. Ce mouvement, reconnu pour sa fiabilité, offre une réserve de marche de 41 heures.

Une collection qui transcende le sport

La collection Team Heritage de Bravur réussit le pari de plaire aux amateurs de cyclisme comme aux passionnés d'horlogerie grâce à son design inspiré mais accessible. Avec des prix démarrant à environ 1 070€, Bravur confirme son savoir-faire dans la création de montres à la fois thématiques et élégantes.

La collection Team Heritage de Bravur est donc une ode au cyclisme, encapsulée dans des montres au design réfléchi et à la performance assurée, séduisant ainsi un public bien au-delà des amateurs de la petite reine.