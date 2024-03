Braun réinvente deux modèles emblématiques de montres pour Hodinkee

Dans le cadre d'un projet collaboratif avec Hodinkee, Braun, le fabricant allemand axé sur le design, présente deux éditions limitées : la BN0279 Center Seconds et la BN0279 Sub-Seconds, marquant ainsi une première collaboration mémorable.

Une inspiration tirée des classiques de Braun

Ces nouveaux modèles s'inspirent des montres AW10 et AW50 de Braun, reprenant leur silhouette iconique, leur charme brut et leur esthétique Bauhaus. Les deux références de 44 mm s'inscrivent dans la continuité des modèles originaux tout en y apportant des éléments distinctifs. Parmi les caractéristiques signature de Braun, on retrouve la fenêtre de date fléchée en rouge, héritée de l'AW50, et l'aiguille des secondes jaune, caractéristique de l'AW10.

Des caractéristiques mécaniques modernes

Ces pièces marquent la deuxième incursion de Braun dans le monde des montres mécaniques, équipées de mouvements suisses. Les deux montres sont animées par le calibre automatique ETA 2892A2, garantissant une réserve de marche de 42 heures. Cette fusion entre design historique et mécanique contemporaine souligne l'engagement de Braun à allier esthétique et performance.

Une édition limitée exclusive

Avec un prix de vente de 855 €, ces montres sont limitées à 100 exemplaires chacune, disponibles exclusivement via la boutique Hodinkee. Cette rareté est une aubaine pour les collectionneurs et les amateurs de montres qui apprécient le design intemporel de Braun associé à une mécanique suisse de précision.

Cette collaboration entre Braun et Hodinkee ne manquera pas de séduire les passionnés d'horlogerie avec son mélange parfait de tradition et de modernité, faisant de chaque montre une pièce de collection unique.