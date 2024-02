Brad Pitt et sa Patek Philippe Calatrava : Éclat vintage au poignet d’une icône à Los Angeles

Quand élégance et rareté se conjuguent, elles se matérialisent souvent au poignet des célébrités. Brad Pitt, producteur et acteur emblématique, a récemment captivé les regards en arborant une montre d'exception lors de la première de One Love à Los Angeles. Une pièce vintage de la maison Patek Philippe qui incarne le luxe et l'histoire horlogère.

Un choix horloger chargé d'histoire

Brad Pitt n'est pas un novice en matière de garde-temps prestigieux, loin s'en faut. Sa collection privée est jalonnée de pièces qui racontent une histoire, celle des maîtres horlogers mais aussi la sienne. Cette fois-ci, il a jeté son dévolu sur une Patek Philippe Calatrava référence 2526. Ce modèle n'est autre que le premier mouvement automatique conçu par la manufacture genevoise, lançant ainsi une ère nouvelle dans le domaine des montres automatiques dès 1953. La production de ce joyau mécanique s'est étendue jusqu'en 1960, avec moins de 3000 exemplaires mis en circulation.

Boîtier en or jaune 36 mm

Mouvement 12-600AT réputé pour sa précision

Cadran blanc émaillé avec petite seconde à 6 heures

L'expertise d'un mouvement reconnu

Dans les rouages de cette montre se trouve le mouvement 12-600AT, encore aujourd'hui considéré comme un des meilleurs mouvements automatiques du monde. Détail non négligeable pour les connaisseurs, ce calibre a été la pierre angulaire de nombreuses innovations techniques qui ont fait la renommée de Patek Philippe. Brad Pitt ne s'y est pas trompé, choisissant une montre dont l'excellence et le raffinement sont le reflet même de sa carrière.

Une valeur inestimable sur le marché

La valeur actuelle d'une telle pièce peut atteindre les 80 000 euros, témoignant ainsi du prestige et du caractère exclusif qu'elle représente. Cependant, son prix pourrait bien connaître une ascension fulgurante suite à son apparition au poignet d'une star aussi influente que Brad Pitt.

Pour les amateurs d'horlogerie et fans de l'acteur, posséder un tel garde-temps devient un rêve plus palpable qu'il n'y paraît. Un investissement certes conséquent mais justifiable par son héritage historique et artistique indéniable.